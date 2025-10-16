Hà Nội

Laptop giúp Gen Z “cân” học, làm và giải trí cả ngày

Số hóa

Laptop giúp Gen Z “cân” học, làm và giải trí cả ngày

ASUS mang đến Vivobook S và Gaming V16, hai lựa chọn “nhẹ gánh” deadline và đồ án cho sinh viên.

Thiên Trang (TH)
Một ngày của sinh viên nay không dừng ở việc học, mà còn làm bài nhóm, dựng video và giải trí sau giờ học.
Điều đó khiến chiếc laptop trở thành người bạn đồng hành suốt ngày dài, mở từ sáng đến tối mà hiếm khi tắt.
Gen Z đòi hỏi laptop vừa mạnh, vừa mỏng nhẹ, pin lâu và có AI hỗ trợ để làm việc thông minh hơn.
ASUS Vivobook S đáp ứng đúng nhu cầu đó với trọng lượng chỉ 1,35kg, pin 20 giờ và chip Intel Core Ultra mạnh mẽ.
Màn hình OLED chuẩn màu cùng AI tóm tắt tài liệu giúp sinh viên chạy deadline dễ dàng và bảo vệ mắt tốt hơn.
Trong khi đó, ASUS Gaming V16 mang đến hiệu năng mạnh với RTX 5060, vừa đủ học kỹ thuật vừa chơi game mượt.
Thiết kế gọn nhẹ 1,95kg cùng pin 63Wh khiến máy vừa linh hoạt khi mang đến lớp vừa đủ “chiến” game mỗi tối.
Mùa tựu trường 2025, ASUS tiếp tục giữ vị thế thương hiệu laptop số 1 Việt Nam, đồng hành cùng Gen Z trên mọi hành trình học - làm - chơi.
Thiên Trang (TH)
#ASUS Vivobook S #Gaming V16 #laptop sinh viên #Laptop nhẹ #Laptop mạnh mẽ #AI hỗ trợ học tập

