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[GALLERY] Dùng laptop sai cách, nhiều người âm thầm làm hại cột sống cổ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Dùng laptop sai cách, nhiều người âm thầm làm hại cột sống cổ

Không phải bàn phím hay chuột, vị trí màn hình laptop quá thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều người đau cổ, mỏi vai sau nhiều năm làm việc.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người cho rằng ghế ngồi, bàn làm việc hay bàn phím là nguyên nhân gây đau cổ và mỏi vai khi sử dụng laptop trong thời gian dài, nhưng theo các chuyên gia công thái học, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất lại chính là vị trí của màn hình, bởi thiết kế màn hình gắn liền với bàn phím khiến người dùng gần như luôn phải cúi đầu khi đặt máy trực tiếp trên mặt bàn.
Nhiều người cho rằng ghế ngồi, bàn làm việc hay bàn phím là nguyên nhân gây đau cổ và mỏi vai khi sử dụng laptop trong thời gian dài, nhưng theo các chuyên gia công thái học, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất lại chính là vị trí của màn hình, bởi thiết kế màn hình gắn liền với bàn phím khiến người dùng gần như luôn phải cúi đầu khi đặt máy trực tiếp trên mặt bàn.
Theo các khuyến nghị về tư thế làm việc, mép trên của màn hình nên ngang hoặc thấp hơn tầm mắt một chút để cổ duy trì ở trạng thái trung tính, tuy nhiên màn hình laptop thường thấp hơn nhiều so với vị trí lý tưởng, buộc người dùng phải gập cổ liên tục trong nhiều giờ và tạo áp lực lớn lên vùng cột sống cổ mà nhiều người không hề nhận ra.
Theo các khuyến nghị về tư thế làm việc, mép trên của màn hình nên ngang hoặc thấp hơn tầm mắt một chút để cổ duy trì ở trạng thái trung tính, tuy nhiên màn hình laptop thường thấp hơn nhiều so với vị trí lý tưởng, buộc người dùng phải gập cổ liên tục trong nhiều giờ và tạo áp lực lớn lên vùng cột sống cổ mà nhiều người không hề nhận ra.
Các nghiên cứu về công thái học cho thấy khi đầu nghiêng về phía trước, tải trọng tác động lên cột sống cổ tăng lên đáng kể, khiến người dùng ban đầu chỉ cảm thấy cứng gáy hoặc mỏi vai vào cuối ngày, nhưng nếu tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nguy cơ đau cổ, đau vai và đau lưng trên sẽ tăng lên, đặc biệt với nhân viên văn phòng và những người thường xuyên làm việc trước máy tính.
Các nghiên cứu về công thái học cho thấy khi đầu nghiêng về phía trước, tải trọng tác động lên cột sống cổ tăng lên đáng kể, khiến người dùng ban đầu chỉ cảm thấy cứng gáy hoặc mỏi vai vào cuối ngày, nhưng nếu tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nguy cơ đau cổ, đau vai và đau lưng trên sẽ tăng lên, đặc biệt với nhân viên văn phòng và những người thường xuyên làm việc trước máy tính.
Đây cũng là lý do vì sao nhiều người đầu tư ghế công thái học đắt tiền nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng đau mỏi, bởi dù phần lưng dưới được nâng đỡ tốt hơn thì việc liên tục cúi đầu để nhìn màn hình vẫn khiến cơ cổ và vai phải hoạt động quá mức trong suốt quá trình làm việc.
Đây cũng là lý do vì sao nhiều người đầu tư ghế công thái học đắt tiền nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng đau mỏi, bởi dù phần lưng dưới được nâng đỡ tốt hơn thì việc liên tục cúi đầu để nhìn màn hình vẫn khiến cơ cổ và vai phải hoạt động quá mức trong suốt quá trình làm việc.
Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên điều chỉnh độ cao của màn hình trước khi nghĩ đến việc thay đổi bàn hay ghế, bởi chỉ cần đưa màn hình lên gần tầm mắt, cổ và vai sẽ trở về tư thế tự nhiên hơn, giúp giảm áp lực lên cơ, dây chằng và cột sống, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái hơn khi làm việc trong thời gian dài.
Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên điều chỉnh độ cao của màn hình trước khi nghĩ đến việc thay đổi bàn hay ghế, bởi chỉ cần đưa màn hình lên gần tầm mắt, cổ và vai sẽ trở về tư thế tự nhiên hơn, giúp giảm áp lực lên cơ, dây chằng và cột sống, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái hơn khi làm việc trong thời gian dài.
Giải pháp đơn giản và tiết kiệm nhất là sử dụng giá đỡ laptop để nâng màn hình lên đúng độ cao, kết hợp cùng bàn phím và chuột rời nhằm đảm bảo cánh tay, cổ tay và khuỷu tay luôn ở tư thế phù hợp, đồng thời còn giúp cải thiện khả năng tản nhiệt cho máy và tối ưu không gian làm việc.
Giải pháp đơn giản và tiết kiệm nhất là sử dụng giá đỡ laptop để nâng màn hình lên đúng độ cao, kết hợp cùng bàn phím và chuột rời nhằm đảm bảo cánh tay, cổ tay và khuỷu tay luôn ở tư thế phù hợp, đồng thời còn giúp cải thiện khả năng tản nhiệt cho máy và tối ưu không gian làm việc.
Đối với những người sử dụng laptop như máy tính để bàn hoặc làm việc với cường độ cao, đầu tư thêm một màn hình rời kích thước từ 24 đến 27 inch là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi không chỉ giúp giảm tình trạng cúi đầu mà còn mở rộng không gian hiển thị, hỗ trợ làm việc đa nhiệm và tăng hiệu suất xử lý công việc hằng ngày.
Đối với những người sử dụng laptop như máy tính để bàn hoặc làm việc với cường độ cao, đầu tư thêm một màn hình rời kích thước từ 24 đến 27 inch là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi không chỉ giúp giảm tình trạng cúi đầu mà còn mở rộng không gian hiển thị, hỗ trợ làm việc đa nhiệm và tăng hiệu suất xử lý công việc hằng ngày.
Bên cạnh việc điều chỉnh màn hình, người dùng cũng nên duy trì khoảng cách từ mắt đến màn hình từ 50 đến 70 cm, giữ vai thả lỏng, khuỷu tay tạo góc gần 90 độ và dành vài phút đứng dậy vận động sau mỗi 45 đến 60 phút làm việc liên tục, bởi chỉ những thay đổi nhỏ trong tư thế cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đau cổ, mỏi vai và bảo vệ sức khỏe cột sống về lâu dài.
Bên cạnh việc điều chỉnh màn hình, người dùng cũng nên duy trì khoảng cách từ mắt đến màn hình từ 50 đến 70 cm, giữ vai thả lỏng, khuỷu tay tạo góc gần 90 độ và dành vài phút đứng dậy vận động sau mỗi 45 đến 60 phút làm việc liên tục, bởi chỉ những thay đổi nhỏ trong tư thế cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đau cổ, mỏi vai và bảo vệ sức khỏe cột sống về lâu dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#laptop #cột sống cổ #đau cổ #tư thế làm việc #giải pháp

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