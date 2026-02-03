Hà Nội

Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Hiền Hạnh/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo sức mạnh tổng hợp để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là thời điểm cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành công của Đại hội đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an... đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đại biểu Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
baotintuc.vn
#Lãnh đạo Đảng #Nhà nước #viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh #96 năm Ngày thành lập Đảng

