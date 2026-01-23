Hà Nội

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 23/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Gia Đạt

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Zalo đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan tình hình chính trị, xã hội, kinh tế Việt Nam và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông T.H.H (53 tuổi; giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội).

download-5.jpg
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Làm việc việc với cơ quan Công an, ông T.H.H đã thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Ông H đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin, đảm bảo sự ổn định về chính trị - xã hội. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
