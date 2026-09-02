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[GALLERY] Jetour Traveller 7 ra mắt - SUV Trung Quốc đẹp như Land Rover

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jetour Traveller 7 ra mắt - SUV Trung Quốc đẹp như Land Rover

Mẫu xe SUV Jetour Traveller 7 của Chery vừa ra mắt tại Trung Quốc mang phong cách vuông vức đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.

Hải Nam
Thương hiệu Jetour của tập đoàn Chery Trung Quốc đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Traveller và mở cọc tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Mẫu SUV mang phong cách vuông vức này đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.
Thương hiệu Jetour của tập đoàn Chery Trung Quốc đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Traveller và mở cọc tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Mẫu SUV mang phong cách vuông vức này đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.
Ở phiên bản mới nhất, mẫu xe Trung Quốc này được gọi bằng cái tên Chery Jetour Traveller 7. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, xe lại được biết đến dưới cái tên Jetour T2. Dù được bổ sung con số 7 trong tên xe nhưng đây vẫn là SUV 5 chỗ thay vì 7 chỗ.
Ở phiên bản mới nhất, mẫu xe Trung Quốc này được gọi bằng cái tên Chery Jetour Traveller 7. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, xe lại được biết đến dưới cái tên Jetour T2. Dù được bổ sung con số 7 trong tên xe nhưng đây vẫn là SUV 5 chỗ thay vì 7 chỗ.
Về ngoại hình, Chery Jetour Traveller 7 sở hữu phần đầu xe được tinh chỉnh theo hướng thanh lịch hơn với cụm đèn pha tròn thay thế thiết kế vuông trước đây. Sự thay đổi này khiến xe trông càng giống SUV hạng sang Land Rover Defender hơn. Cụm đèn được nối liền với nhau bằng dải đèn vắt ngang lưới tản nhiệt, đồng thời đẩy dòng chữ Jetour lên phần nắp ca-pô.
Về ngoại hình, Chery Jetour Traveller 7 sở hữu phần đầu xe được tinh chỉnh theo hướng thanh lịch hơn với cụm đèn pha tròn thay thế thiết kế vuông trước đây. Sự thay đổi này khiến xe trông càng giống SUV hạng sang Land Rover Defender hơn. Cụm đèn được nối liền với nhau bằng dải đèn vắt ngang lưới tản nhiệt, đồng thời đẩy dòng chữ Jetour lên phần nắp ca-pô.
Cản trước được thiết kế nhô ra phía trước đáng kể, nối liền mạch với thân xe và sơn cùng màu ngoại thất kết hợp với hốc hút gió lớn hơn, đồng thời loại bỏ các chi tiết giả đèn off-road và móc kéo của phiên bản cũ. Phía sau Chery Jetour Traveller 7 vẫn giữ cụm đèn hậu nằm dọc bốn điểm đặc trưng. Tuy nhiên, xe đã được bổ sung cánh gió mới và ốp cột D với bề mặt mượt hơn.
Cản trước được thiết kế nhô ra phía trước đáng kể, nối liền mạch với thân xe và sơn cùng màu ngoại thất kết hợp với hốc hút gió lớn hơn, đồng thời loại bỏ các chi tiết giả đèn off-road và móc kéo của phiên bản cũ. Phía sau Chery Jetour Traveller 7 vẫn giữ cụm đèn hậu nằm dọc bốn điểm đặc trưng. Tuy nhiên, xe đã được bổ sung cánh gió mới và ốp cột D với bề mặt mượt hơn.
Triết lý thiết kế hướng đến sự tinh tế cũng được áp dụng cho khoang nội thất. Dù kiến trúc tổng thể có vẻ được giữ nguyên nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hầu hết các chi tiết đều được tinh chỉnh, loại bỏ nhiều yếu tố đậm chất cơ bắp của Chery Jetour Traveller hiện tại. Mặt táp-lô có thiết kế gọn gàng hơn, kết hợp cặp cửa gió điều hòa nằm dọc mới được tích hợp hài hòa ở hai bên và trang trí bằng viền mạ crôm.
Triết lý thiết kế hướng đến sự tinh tế cũng được áp dụng cho khoang nội thất. Dù kiến trúc tổng thể có vẻ được giữ nguyên nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hầu hết các chi tiết đều được tinh chỉnh, loại bỏ nhiều yếu tố đậm chất cơ bắp của Chery Jetour Traveller hiện tại. Mặt táp-lô có thiết kế gọn gàng hơn, kết hợp cặp cửa gió điều hòa nằm dọc mới được tích hợp hài hòa ở hai bên và trang trí bằng viền mạ crôm.
Tương tự như vậy, cụm điều khiển trung tâm cũng được sắp xếp ngăn nắp hơn. Chery Jetour Traveller 7 vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý, bao gồm cụm điều khiển điều hòa, núm xoay chọn 7 chế độ lái và nút X-Mode dành cho hệ dẫn động bốn bánh XWD. 2 khay đựng điện thoại tích hợp sạc không dây Qi cũng tiếp tục được giữ lại trên xe.
Tương tự như vậy, cụm điều khiển trung tâm cũng được sắp xếp ngăn nắp hơn. Chery Jetour Traveller 7 vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý, bao gồm cụm điều khiển điều hòa, núm xoay chọn 7 chế độ lái và nút X-Mode dành cho hệ dẫn động bốn bánh XWD. 2 khay đựng điện thoại tích hợp sạc không dây Qi cũng tiếp tục được giữ lại trên xe.
Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm ghế chỉnh điện 10 hướng mới có cấu trúc 12 lớp, tích hợp chức năng massage 8 điểm, vô lăng mới, hệ thống âm thanh vòm 23 loa và đèn viền nội thất 256 màu. Chất liệu bọc ghế chần chỉ tạo cảm giác cao cấp hơn trong khi hàng loạt tay nắm cỡ lớn vẫn duy trì nét khỏe khoắn đặc trưng cho nội thất.
Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm ghế chỉnh điện 10 hướng mới có cấu trúc 12 lớp, tích hợp chức năng massage 8 điểm, vô lăng mới, hệ thống âm thanh vòm 23 loa và đèn viền nội thất 256 màu. Chất liệu bọc ghế chần chỉ tạo cảm giác cao cấp hơn trong khi hàng loạt tay nắm cỡ lớn vẫn duy trì nét khỏe khoắn đặc trưng cho nội thất.
Tại thị trường Trung Quốc, Chery Jetour Traveller 7 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Công suất động cơ hiện chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì mức 254 mã lực và 390 Nm trước. Quan trọng hơn, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đã bị thay thế bằng hộp số tự động 8 cấp vốn trước đây chỉ dành cho phiên bản cao cấp nhất.
Tại thị trường Trung Quốc, Chery Jetour Traveller 7 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Công suất động cơ hiện chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì mức 254 mã lực và 390 Nm trước. Quan trọng hơn, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đã bị thay thế bằng hộp số tự động 8 cấp vốn trước đây chỉ dành cho phiên bản cao cấp nhất.
Thứ hai là hệ truyền động hybrid sạc điện nâng cấp, vẫn bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện mạnh hơn, tạo ra tổng công suất lên tới 782 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 835 Nm. Xe được công bố có khả năng chạy thuần điện 245 km theo chu trình CLTC, tăng 33 mã lực so với trước. Tổng phạm vi hoạt động của xe đạt 1.400 km.
Thứ hai là hệ truyền động hybrid sạc điện nâng cấp, vẫn bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện mạnh hơn, tạo ra tổng công suất lên tới 782 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 835 Nm. Xe được công bố có khả năng chạy thuần điện 245 km theo chu trình CLTC, tăng 33 mã lực so với trước. Tổng phạm vi hoạt động của xe đạt 1.400 km.
Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động trong đô thị và đường cao tốc. Bản động cơ xăng sử dụng công nghệ Falcon 500 do Chery phát triển trong khi bản PHEV được nâng cấp lên hệ thống Qiankun ADS5 của Huawei.
Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động trong đô thị và đường cao tốc. Bản động cơ xăng sử dụng công nghệ Falcon 500 do Chery phát triển trong khi bản PHEV được nâng cấp lên hệ thống Qiankun ADS5 của Huawei.
Video: Chi tiết Jetour Traveller 7 của Chery vừa ra mắt tại Trung Quốc/
Hải Nam
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