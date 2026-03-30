Lần đầu tiên phát hiện đá hồng ngọc ​​trên sao Hỏa

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra đá hồng ngọc trên sao Hỏa, cơ chế hình thành của chúng có thể hoàn toàn khác so với trên Trái Đất.

Sử dụng camera SuperCam của tàu thám hiểm Perseverance, nhóm nghiên cứu đã phát hiện các hạt khoáng chất corundum trong sỏi và đá trên bề mặt sao Hỏa. Khoáng chất này chủ yếu bao gồm oxit nhôm. Trên Trái đất, khoáng chất corundum còn được gọi là hồng ngọc hoặc sapphire tùy thuộc vào màu sắc của nó.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Mỹ đã phát hiện ra dấu vết của corundum khi nghiên cứu một loại đá có tên là "Hampden River" trên sao Hỏa. Sử dụng một "camera siêu hiện đại", các nhà nghiên cứu đã làm bong tróc bề mặt đá bằng hai loại laser và kích thích huỳnh quang để phát hiện thành phần của đá. Kết quả của cả hai thử nghiệm trên đá "Hampden River" gần như hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu corundum được đo trong phòng thí nghiệm, cho thấy sự hiện diện của các hạt corundum trong đá sao Hỏa.

Ảnh minh họa: @Getty.

Thành phần tương tự cũng được phát hiện trong sỏi từ hai mảnh khác trên vành miệng núi lửa Jezero, Hỏa tinh. Phát hiện này đã được trình bày tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và Hành tinh ở Texas.

Trên Trái đất, sự hình thành corundum đòi hỏi môi trường có hàm lượng silic cực thấp nhưng giàu nhôm, thường liên quan đến hoạt động kiến ​​tạo mảng. Vì sao Hỏa không trải qua hoạt động kiến ​​tạo mảng, các nhà nghiên cứu đã khá ngạc nhiên trước phát hiện này. Họ suy đoán rằng, corundum trên sao Hỏa có thể đã hình thành trong các vụ va chạm thiên thạch với bề mặt sao Hỏa, dưới sức nóng và áp suất cực lớn tại thời điểm va chạm đã làm nóng hoặc nén bụi trên bề mặt sao Hỏa, tạo ra những báu vật nhỏ bé này.