Lần đầu tiên phát hiện đá hồng ngọc ​​trên sao Hỏa

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra đá hồng ngọc trên sao Hỏa, cơ chế hình thành của chúng có thể hoàn toàn khác so với trên Trái Đất.

Sử dụng camera SuperCam của tàu thám hiểm Perseverance, nhóm nghiên cứu đã phát hiện các hạt khoáng chất corundum trong sỏi và đá trên bề mặt sao Hỏa. Khoáng chất này chủ yếu bao gồm oxit nhôm. Trên Trái đất, khoáng chất corundum còn được gọi là hồng ngọc hoặc sapphire tùy thuộc vào màu sắc của nó.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Mỹ đã phát hiện ra dấu vết của corundum khi nghiên cứu một loại đá có tên là "Hampden River" trên sao Hỏa. Sử dụng một "camera siêu hiện đại", các nhà nghiên cứu đã làm bong tróc bề mặt đá bằng hai loại laser và kích thích huỳnh quang để phát hiện thành phần của đá. Kết quả của cả hai thử nghiệm trên đá "Hampden River" gần như hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu corundum được đo trong phòng thí nghiệm, cho thấy sự hiện diện của các hạt corundum trong đá sao Hỏa.

Ảnh minh họa: @Getty.

Thành phần tương tự cũng được phát hiện trong sỏi từ hai mảnh khác trên vành miệng núi lửa Jezero, Hỏa tinh. Phát hiện này đã được trình bày tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và Hành tinh ở Texas.

Trên Trái đất, sự hình thành corundum đòi hỏi môi trường có hàm lượng silic cực thấp nhưng giàu nhôm, thường liên quan đến hoạt động kiến ​​tạo mảng. Vì sao Hỏa không trải qua hoạt động kiến ​​tạo mảng, các nhà nghiên cứu đã khá ngạc nhiên trước phát hiện này. Họ suy đoán rằng, corundum trên sao Hỏa có thể đã hình thành trong các vụ va chạm thiên thạch với bề mặt sao Hỏa, dưới sức nóng và áp suất cực lớn tại thời điểm va chạm đã làm nóng hoặc nén bụi trên bề mặt sao Hỏa, tạo ra những báu vật nhỏ bé này.

Xem video: Cá mái chèo dạt vào bờ biển Lâm Đồng.
#đá hồng ngọc #sao Hỏa #núi lửa #thiên thạch #đá hồng ngọc ​​trên sao Hỏa

Bài liên quan

Kho tri thức

Việc khám phá không gian có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh

Elon Musk mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ gặp người ngoài hành tinh trong các chuyến thám hiểm không gian tương lai”.

Mới đây, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh trong quá trình thám hiểm không gian sâu.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua Mặt trăng, đến Sao hỏa, băng qua toàn bộ hệ Mặt trời, và cuối cùng đến không gian giữa các vì sao, ghé thăm tất cả các hệ sao đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh, sẽ thấy những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu năm, khám phá ra tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại”, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao hành tinh đỏ ngày càng quay nhanh hơn?

Sử dụng dữ liệu từ NASA, các nhà khoa học phát hiện hoạt động dưới lòng đất có thể làm tăng tốc quay của sao Hỏa.

Các nhà khoa học biết được sao Hỏa ngày càng quay nhanh hơn nhờ dữ liệu từ sứ mệnh InSight của NASA. Vòng xoay của hành tinh này tăng tốc mỗi năm khoảng 4 mili giây góc. Điều này khiến mỗi ngày trên sao Hỏa ngắn đi 1/1.000 giây. Nguyên nhân dẫn đến điều này là một bí ẩn lớn. Ảnh: NASA, modifications by Seddon, Public domain, via Wikimedia Commons.
Một nghiên cứu mới được công bố ngày 18/2 cho thấy lý do khiến hành tinh đỏ ngày càng quay nhanh hơn có thể nằm sâu dưới lòng đất, nơi một luồng đá nổi khổng lồ có thể đang chuyển động bên dưới lớp vỏ của sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL/USGS.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Quái vật biển 500 triệu năm tuổi trông như sinh vật ngoài hành tinh

Sidneyia là một sinh vật cổ đại kỳ lạ từng tồn tại hàng trăm triệu năm trước, góp phần hé lộ bí ẩn về đại dương thời tiền sử.

Sinh vật từ kỷ Cambri xa xưa. Sidneyia sống vào khoảng 500 triệu năm trước trong kỷ Cambri, giai đoạn bùng nổ sự sống với hàng loạt loài sinh vật biển độc đáo xuất hiện lần đầu tiên. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng xa của chân khớp hiện đại. Sidneyia được xếp vào nhóm động vật chân khớp nguyên thủy, có liên hệ xa với các loài như cua, tôm và côn trùng ngày nay. Điều này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa. Ảnh: wikimedia.org.
Xem chi tiết

