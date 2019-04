Xe sang Toyota Century Royal của Nhật Hoàng Akhito

Trước đây, gia đình Hoàng gia Nhật Bản nói chung và Nhật Hoàng Akihito nói riêng có một đội xe limousine Nissan Prince Royal gồm 8 chiếc, được sản xuất từ năm 1966-1967. Tuy nhiên do đã quá cũ và một chiếc thậm chí còn bị hỏng khi đang làm nhiệm vụ, Toyota đã chế tạo cho một đội xe siêu sang Toyota cho Nhật Hoàng gồm những chiếc Century Royal. Ban đầu, Hoàng gia Nhật Bản đã đặt hàng tổng cộng 5 chiếc Toyota Century Royal nhưng do giá cao, cuối cùng đội xe mới chỉ có 4 chiếc. Trong thời gian đợi Toyota sản xuất, Nhật Hoàng Akihito và gia đình đã sử dụng tạm những chiếc Toyota Century Limousine đời cũ. Vào ngày 7/7/2006, những chiếc Toyota Century Royal mới đã được bàn giao, trở thành dòng xe chính thức của Hoàng gia Nhật Bản. Sở hữu kiểu dáng cổ điển, Toyota Century Royal có chiều dài lên tới 6,1 m - tương đương Maybach 62, trong khi có chiều rộng 1,98 mét. Những thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc xe không được công bố nhiều, nhưng nó có những biện pháp chống đạn, bảo vệ khoang lái đặc biệt và tổng trọng lượng nặng hơn Rolls-Royce Phantom. Bên trong nội thất, cabin của Toyota Century Royal được chia thành 2 khoang người lái và Hoàng gia Nhật. Trong đó, khoang người lái được bọc da cao cấp. Khoang hành khách phía sau được bọc vải len đặc biệt, bậc lên xuống lát đá granite và trần xe bọc bằng giấy gạo Nhật Bản, tạo cảm giác thanh nhã. Giống như các dòng Rolls-Royce, cửa sau của xe có bản lề ngược. Nằm dưới nắp ca-pô, Century Royal được trang bị động cơ 5.0l V12 nạp khí tự nhiên với công suất giới hạn ở mức 276 mã lực giống như dòng xe sang Toyota Century thế hệ thứ 2. Đây là loại động cơ V12 duy nhất được sản xuất hàng loạt tới từ Nhật Bản. Kết hợp với động cơ là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 6 cấp. Là một mẫu xe siêu sang, Toyota Century Royal đương nhiên cũng phải sở hữu hệ thống treo cực kỳ êm ái. Xe được trang bị hệ thống treo dạng wishbone kép ở cả phía trước lẫn phía sau, với các giảm xóc lò xo được bổ trợ bởi giảm xóc khí để tăng độ êm ái và điều chỉnh được khoảng sáng gầm xe. Nếu như Nhật Hoàng Akihito đang được chở trên Toyota Century Royal, chiếc xe sẽ được gắn các biểu tượng hoa cúc mạ vàng của Hoàng gia Nhật ở phía trước, hai bên cửa sau và phía sau đuôi xe. Dù do Toyota sản xuất nhưng Century Royal không có bất kỳ logo nào của hãng trên thân xe. Đi kèm với xe của Nhật Hoàng là đoàn hộ tống gồm những chiếc Toyota Century thường và môtô cảnh sát Honda VFR800. Trong 4 chiếc Century Royal được chế tạo, có một chiếc với thân xe dạng wagon 5 cửa, mui kéo dài về phía đuôi xe. Chiếc xe này sẽ được sử dụng để chở quan tài của Nhật Hoàng hoặc các thành viên Hoàng gia về nơi an nghỉ cuối cùng khi họ qua đời. Giá xe Toyota Century Royal khoảng 52,5 triệu Yên (tương đương 10,5 tỷ đồng), tuy nhiên chúng sẽ vĩnh viễn chỉ dành riêng cho Hoàng gia Nhật Bản. Video: Toyota Century Royal của Nhật Hoàng Akhito lăn bánh ở Nhật.

