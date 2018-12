Xe ôtô Trung Quốc Zotye Z8 tai nạn "nát đầu" tại Việt Nam

Vụ tại nạn đầu tiên của chiếc xe nhái Range Rover xảy ra vào tối 22/12 vừa qua, cụ thể chiếc xe Trung Quốc Zoyte Z8 có 2 người ngồi bên trong đã gặp nạn đâm vào cây ở tốc độ cao. Rất may mắn khi cả 2 người ngồi trong xe đều chỉ xây xác ngoài da và không nguy hiểm đến tính mạng. Quan sát tại hiện trường có thể thấy chiếc Zotye Z8 đã bị đâm nất phần đầu xe, kính chắn phía trước vỡ nát - bên trong xe, 2 túi khí phía trước của xe cũng đã bị bung ra, phần khung xe ở khu vực cabin không bị ảnh hưởng nhiều, do vậy ít ảnh hưởng đến người ngồi bên trong. Bên trong nội thất của chiếc xe ôtô mang thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam này các chi tiết phần nhựa cũng bị xô lệch và móp méo, thậm chí một số chi tiết bị vỡ nát do không chịu được lực va đập từ bên ngoài. Phần đầu của xe nhái Zoyte Z8 tai nạn khá thảm hại, bộ phận của cụm máy gần như bị rời khỏi thân xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người chứng kiến tại hiện trường chiếc xe chạy quá tốc độ và đâm vào hai cây nhỏ ven đường. Zotye Z8 được ra mắt lần đầu năm 2016, vốn phát triển từ mẫu Zotye T600 S Concept mà nhiều người đã biết tại triển lãm ô tô 2015 Shanghai Auto Show. Zotye T700 là một mẫu SUV/Crossover 5 chỗ hạng trung, cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX5, Honda CRV, Nissan Xtrail… của Nhật hay Kia Sorento, Hyundai Tucson… của Hàn Quốc. Mẫu xe này cũng mới được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Zoyte Z8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.748 x 1.933 x 1.697 mm, chiều dài trục cơ sở 1.850 mm, tuy nhiên xe lại chỉ có thiết kế 5 chỗ ngồi - tương đương với mẫu xe SUV hạng sang Porsche Cayenne và to hơn cả Hyundai SantaFe hay Sorento. Bên trong, xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 10 inch được đặt dọc giống như trên Volvo hay Tesla. Hệ thống âm thanh có thiết kế gần giống với loại Burmester sử dụng trên xe Mercedes-Benz. Ngoài ra, xe còn sở hữu phanh tay điện tử, công nghệ ngắt động cơ tạm thời và núm xoay chuyển chế độ hiện đại như SUV hạng sang Range Rover. Xe sở hữu khối động cơ 2.0L Turbo sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 2.400 – 4.400 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp. Mức công suất khá khiêm tốn so với phân khúc xe Crossover 5 chỗ hiện nay. Mức giá Zoyte Z8 chính hãng tại Việt Nam là 728 triệu đồng. Video: Đánh giá xe ôtô Trung Quốc Zotye Z8 tại Viẹt Nam.

