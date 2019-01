Mitsubishi Pajero Sport giá 980 triệu "đấu" Toyota Fortuner tại VN

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport vừa bổ sung thêm phiên bản số sàn D 4×2 MT tại thị trường Việt Nam. Đây là bản thấp nhất của dòng xe này, có giá 980,5 triệu đồng. Việc Pajero Sport có thêm phiên bản thấp nhất giá dưới 1 đồng nhằm hướng đến nhóm kinh doanh dịch vụ. Mitsusbishi Pajero Sport bản số sàn D 4×2 MT có kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.785 x 1.815 x 1.805mm, trục cơ sở 2.800mm, khoảng sáng gầm xe 218mm. Phiên bản số sàn của Pajero Sport nặng 1.910kg, nhẹ hơn 30kg so với bản máy dầu số tự động. Thiết kế ngoại hình của Pajero Sport D 4×2 MT không có nhiều khác biệt so với các phiên bản khác. Đèn pha sử dụng bóng halogen, không chức năng chiếu sáng tự động, không đèn ban ngày. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ, mâm xe hợp kim 18 inch giống bản cao cấp nhất. Theo thông số kỹ thuật, bản số sàn máy dầu mới của Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị động cơ diesel MIVEC 2.4L, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. So cùng các đối thủ Toyota Fortuner 4x2MT, Ford Everest Ambiente 4x2, Isuzu mu-X 4x2MT và Chevrolet Trailblazer 4x2 MT thì Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT mới tại Việt Nam sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nội thất trang bị nhiều tính năng đã được cắt bớt để giảm giá bán, ghế được bọc nỉ. Xe không có chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Lẫy chuyển số trên vô-lăng và tính năng cruise control cũng bị cắt bỏ. Đây cũng là phiên bản Pajero Sport duy nhất không trang bị phanh tay điện tử. Hệ thống điều hòa tự động một vùng, dàn âm thanh 6 loa. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Một số trang bị an toàn trên Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT bao gồm hệ thống ABS, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Pajero Sport số sàn có hai túi khí trong khi đối thủ Toyota Fortuner 4×2 MT có đến bảy túi khí. Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 MT vẫn được trang bị cảm biến lùi, trước đây chỉ có trên hai phiên bản cao cấp nhất. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 MT mới hiện có được bán từ 980,5 triệu đồng tại Việt Nam, rẻ hơn so với "đối thủ" Toyota Fortuner 4×2 MT giá 1,026 tỷ đồng nhưng được trang bị tính năng tương đương. Video: Xem chi tiết xe SUV Mitsubishi Pajero Sport mới.

