Loạt ôtô "ế chổng vó" Việt Nam tháng 4/2024, Toyota Corolla Cross lọt top

Trong tháng 4/2024, thị trường ôtô Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng. Nhiều mẫu xe đã tăng đáng kể về mặt doanh số trong tháng 4 vừa qua nhờ sức mua của thị trường được cải thiện. Bên cạnh đó, cũng có những mẫu xe tuột dốc và lọt vào top ôtô ế nhất Việt Nam. Trong tháng 4/2024, mẫu xe "ế ẩm" nhất thị trường vẫn là cái tên quen thuộc Suzuki Ciaz. Tương tự tháng liền trước, mẫu sedan hạng B đến từ Nhật Bản này chỉ bán được đúng 1 chiếc. Tính từ đầu năm đến nay, Suzuki Ciaz mới đạt doanh số cộng dồn đúng 5 chiếc. Mẫu xe ế chổng vớ tại Việt Nam trong tháng 4 vừa qua là Honda Accord với doanh số chỉ vỏn vẹn 5 chiếc. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu sedan hạng D này giảm đến 54,5%. Doanh số cộng dồn của Honda Accord trong 4 tháng đầu năm nay mới đạt 36 xe. Xếp ngay phía sau Honda Accord là Toyota Alphard với doanh số 7 xe. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì bất ngờ vì Toyota Alphard vốn không phải là mẫu xe dành cho số đông. Mẫu MPV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này hiện có giá bán dao động từ 4,37 4,475 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Cái tên gây bất ngờ trong top 10 mẫu ôtô bán kém nhất Việt Nam tháng 4/2024 chính là Toyota Corolla Cross. Trong tháng 4/2024, Corolla Cross có doanh số chỉ 14 xe, giảm đến 82,5%. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ B này có doanh số thấp không phải vì ế mà vì hết xe đời cũ tại đại lý trong thời gian chờ phiên bản mới ra mắt. Mẫu xe đứng thứ 5 trong top 10 là Kia K5. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mẫu xe Hàn Quốc này lọt vào top 10 ôtô bán kém nhất thị trường. Doanh số của Kia K5 trong tháng 4 vừa qua dừng ở mức 17 xe, giảm 29,1% so với tháng liền trước. Tháng 4/2024 tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của Isuzu mu-X trong top 10 mẫu ôtô bán kém nhất thị trường. Mẫu SUV hạng D này chỉ bán được 20 xe trong tháng 4. Tuy nhiên, so với tháng 3/2024, doanh số của Isuzu mu-X đã tăng 100%. Xếp ở vị trí thứ 7 trong top 10 là Suzuki Swift với doanh số 23 xe, giảm 28,1%. Trong tháng 3/2024, mẫu xe hatchback hạng B này cũng là một trong những cái tên "ế" nhất Việt Nam. Vị trí thứ 8 thuộc về mẫu xe sedan "giá mềm" Kia Soluto với doanh số chỉ 24 xe. So với tháng 3/2024, doanh số của mẫu xe hạng B này giảm 25%. Trong khi đó, mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport đứng ở vị trí thứ 9 vì chỉ bán được 25 xe. Doanh số của mẫu SUV hạng D này đã giảm 37,5% so với tháng 3/2024. Mẫu xe còn lại thường xuyên nằm trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng 4/2024 là Isuzu D-Max. Mẫu xe bán tải này đạt doanh số 30 xe trong tháng vừa qua, giảm 36,1%. Như vậy, top 10 mẫu ôtô bán ế nhất thị trường trong tháng 4/2024 đã có một số biến động khi Honda Civic Type R, Toyota Land Cruiser và Toyota Corolla Altis rời bảng xếp hạng. Thay thế cho 3 mẫu xe này là Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu D-Max. Video: Top 10 mẫu xe siêu đẹp dự kiến ra mắt Việt Nam năm 2024.

