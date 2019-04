Điểm mặt tay chơi ôtô tiền tỷ sừng sỏ trong giới showbiz Việt

Ngoài việc nổi bật trên thảm đỏ, giới showbiz Việt còn có ''sự nổi bật'' khác là bộ sưu tập xe ôtô tiền tỷ. Những cái tên tiêu biểu cho việc chơi xe trong sao Việt như Tuấn Hưng, Đan Trường hay ''nữ hoàng nội y'' Ngọc Trinh. Ảnh: Huracan. Vốn là người kín tiếng trong giới showbiz, bộ sưu tập xe của Đan Trường mới bị lộ thời gian gần đây. Trong garage của Đan Trường có sự hiện diện của Ferrari California, Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, Rolls-Royce Ghost Series II, "siêu SUV điện" Tesla Model X và một số xe BMW, Mercedes-Benz. Tại thị trường Mỹ, tổng giá trị garage của Đan Trường có thể vượt con số 1,5 triệu USD. Ảnh: FBNV. Ngoài sở thích đồ hiệu, ''nữ hoàng nội y'' Ngọc Trinh còn trót đam mê những mẫu xe sang. Mẫu xe mới nhất Ngọc Trinh sở hữu là chiếc Mercedes-Maybach S 500. Chưa thỏa mãn, người đẹp còn chi tiền để chuyển sang nước sơn hai tone màu như bản S 650. Trước đây, Ngọc Trinh từng sở hữu SUV Range Rover Sport LWB, BMW 750Li và Audi A4. Ảnh: FBNV. Trong giới showbiz, ca sĩ Tuấn Hưng được biết đến là người có lòng ''nhiệt thành'' với xe. Những mẫu xe đã từng qua tay anh phải kể đến gồm có siêu xe Ferrari 488 GTB, Mercedes-Benz S 400, Range Rover Evoque, Porsche Panamera Turbo và Mercedes-Benz C 200 độ. Ngoài ôtô, nam ca sĩ Hà thành cũng đam mê môtô phân khối lớn khi từng sở hữu Honda CBR1000RR và Ducati Diavel Cromo khi còn sinh sống ở Sài Gòn. Ảnh: FBNV. Là một trong nhưng ca sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu bộ sưu tập xe hàng chục tỷ. Đắt nhất và nổi tiếng nhất trong garage của Đàm Vĩnh Hưng là chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng có giá khoảng 40 tỷ. Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu một số xe SUV như BMW X4, Lexus RX 350, Cadillac Escalade (2 chiếc) và Ford Transit DCar Limited độ lại nội thất siêu sang có giá 5,5 tỷ. Ảnh: Anh Kiệt. Trong giới showbiz tại Việt Nam, ngoài Tuấn Hưng với Ferrari 488 GTB thì cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng là cái tên thứ hai sở hữu siêu xe. Cặp đôi này tậu chiếc Audi R8 V10 Plus vào tháng 1/2017 và đây cũng là chiếc R8 V10 Plus thứ hai tại Việt Nam ở thời điểm đó. Sau hơn 2 năm sử dụng, chiếc R8 V10 Plus vừa được cặp đôi ký gửi tại một showroom xe ở Sài Gòn. Ảnh: Huracan. Từng là vợ của một trong những tay chơi xe nổi tiếng nhất Việt Nam - Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà cũng bị ảnh hưởng phần nào sở thích chơi xe. Những mẫu xe sang đã từng qua tay nữ ca sĩ gốc Quảng Bình phải kể đến là Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Porsche Panamera Turbo, Audi A8L và Jaguar XJL. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang sử dụng một chiếc Maserati Ghibli S Q4 có giá hơn 6 tỷ. Ảnh: Thành Luân. Dù chỉ là sao mới nổi nhưng độ chịu chơi của Diệp Lâm Anh không thua kém những đàn anh, đàn chị trong nghề. Người đẹp Hà Nội từng sở hữu mẫu sedan thể thao Porsche Panamera đời 2018 nhưng bán đi không lâu sau đó. Sau khi sinh con, Diệp Lâm Anh liền tậu Mercedes-Maybach S 450 đi kèm bộ vành cao cấp của S 650. Tại một số sự kiện, Diệp Lâm Anh đôi khi xuất hiện cùng mẫu xe thể thao BMW i8. Ảnh: FBNV. Trong showbiz Việt, Đinh Tiến Đạt là cái tên rất lạ trong việc chơi xe. Hầu hết sao Việt chạy theo xu hướng với xe sang đời mới hay môtô phân khối lớn thì Mr. Dee chỉ quan tâm đến xe cổ, từ 2 bánh đến 4 bánh. Những mẫu xe trong garage của rapper này đều thuộc dạng hiếm ở Việt Nam và cả trên thế giới. Những cái tên tiêu biểu như Mini Cooper cổ, Land Rover Defender Heritage Edition HUE 166 và Vespa Acma đời 1956. Ảnh: TNTBros.

