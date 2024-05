Có gì trên những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh?

Đảo Ramree ở Myanmar nằm trong số những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh bởi lẽ đây là nơi sinh sống của một trong những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Theo Wonders List, trong Thế chiến II, 400 lính Nhật đã thiệt mạng do bị cá sấu tấn công sau khi xâm nhập vào đầm lầy cá sấu trên đảo này. (Ảnh: IT) Poveglia, ở Italy, cũng là một hòn đảo đáng sợ. Hòn đảo này có "quá khứ" đen tối vì được cho là nơi chôn cất bệnh nhân dịch hạch. Theo ước tính sơ bộ, hơn 100 nghìn người đã chết trên đảo Poveglia, và hòn đảo này hiện nay hoàn toàn bị bỏ hoang. Bikini Atoll (Đảo Bikini) thuộc Quần đảo Marshall là một hòn đảo san hô xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Năm 1946, toàn bộ dân cư trên đảo này đã được sơ tán do Mỹ thực hiện hơn 20 vụ thử hạt nhân ở đó. Mặc dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đất trong khu vực này vẫn bị nhiễm phóng xạ khiến các loại cây trồng ở đây không an toàn với sức khỏe con người. Miyakejima là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo núi lửa Izu, Nhật Bản. Đây là một trong những hòn đảo nguy hiểm chết người, vì nó nằm trong trung tâm hoạt động của ngọn núi lửa Oyama. Ngoài ra, lượng lớn khí lưu huỳnh vẫn âm thầm rò rỉ ra từ lòng đất do hoạt động của núi lửa đã ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khoẻ của người dân nơi đây.Đảo Rắn ở Brazil là nơi "cư ngụ" của hàng trăm nghìn con rắn độc. Nọc độc của chúng có thể khiến con người tử vong ngay lập tức nếu bị cắn. Brazil đã cấm người dân đến đảo Rắn, và chỉ có một số nhà sinh vật học, nghiên cứu mới được phép đặt chân lên vùng đất đáng sợ này. Enewetak vốn là một đảo san hô xinh đẹp thuộc Quần đảo Marshall. Tuy nhiên, hòn đảo đã bị biến thành nơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1948-1968, khiến nguồn nước và đất bị nhiễm phóng xạ. Đảo Réunion thuộc Pháp nằm trong danh sách này do có rất nhiều vụ cá mập tấn công người xảy ra tại đây. Trong khoảng thời gian 2011-2015, 17 vụ cá mập tấn công người được báo cáo, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Đảo Gruinard ở Scotland hiện là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới, không có người hay động vật sinh sống. Nơi này từng diễn ra những cuộc thí nghiệm cho nổ bom vi khuẩn than khiến khu vực này bị ô nhiễm nặng. Đảo North Sentinel, thuộc quần đảo Andaman, Ấn Độ Dương, là nơi cư ngụ của bộ lạc Sentinel. Họ sống cô lập hoàn toàn và từ chối bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Người Sentinel sẽ tấn công bất cứ ai tiếp cận họ. Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm mọi người đến hòn đảo này để đảm bảo an toàn. Đảo Vozrozhdeniya nằm giữa Kazakhstan và Uzbekistan là vùng đất hoang vu chết chóc, ngập tràn các loại hóa chất cực độc. Được biết, Liên Xô từng thành lập một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại đây và đã thử nghiệm một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất như bệnh đậu mùa, bệnh than,... Sau này, hòn đảo bị bỏ hoang từ những năm 1990. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới

Đảo Ramree ở Myanmar nằm trong số những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh bởi lẽ đây là nơi sinh sống của một trong những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Theo Wonders List, trong Thế chiến II, 400 lính Nhật đã thiệt mạng do bị cá sấu tấn công sau khi xâm nhập vào đầm lầy cá sấu trên đảo này. (Ảnh: IT) Poveglia, ở Italy, cũng là một hòn đảo đáng sợ. Hòn đảo này có "quá khứ" đen tối vì được cho là nơi chôn cất bệnh nhân dịch hạch. Theo ước tính sơ bộ, hơn 100 nghìn người đã chết trên đảo Poveglia, và hòn đảo này hiện nay hoàn toàn bị bỏ hoang. Bikini Atoll (Đảo Bikini) thuộc Quần đảo Marshall là một hòn đảo san hô xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Năm 1946, toàn bộ dân cư trên đảo này đã được sơ tán do Mỹ thực hiện hơn 20 vụ thử hạt nhân ở đó. Mặc dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đất trong khu vực này vẫn bị nhiễm phóng xạ khiến các loại cây trồng ở đây không an toàn với sức khỏe con người. Miyakejima là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo núi lửa Izu, Nhật Bản. Đây là một trong những hòn đảo nguy hiểm chết người, vì nó nằm trong trung tâm hoạt động của ngọn núi lửa Oyama. Ngoài ra, lượng lớn khí lưu huỳnh vẫn âm thầm rò rỉ ra từ lòng đất do hoạt động của núi lửa đã ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khoẻ của người dân nơi đây. Đảo Rắn ở Brazil là nơi "cư ngụ" của hàng trăm nghìn con rắn độc. Nọc độc của chúng có thể khiến con người tử vong ngay lập tức nếu bị cắn. Brazil đã cấm người dân đến đảo Rắn, và chỉ có một số nhà sinh vật học, nghiên cứu mới được phép đặt chân lên vùng đất đáng sợ này. Enewetak vốn là một đảo san hô xinh đẹp thuộc Quần đảo Marshall. Tuy nhiên, hòn đảo đã bị biến thành nơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1948-1968, khiến nguồn nước và đất bị nhiễm phóng xạ. Đảo Réunion thuộc Pháp nằm trong danh sách này do có rất nhiều vụ cá mập tấn công người xảy ra tại đây. Trong khoảng thời gian 2011-2015, 17 vụ cá mập tấn công người được báo cáo, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Đảo Gruinard ở Scotland hiện là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới, không có người hay động vật sinh sống. Nơi này từng diễn ra những cuộc thí nghiệm cho nổ bom vi khuẩn than khiến khu vực này bị ô nhiễm nặng. Đảo North Sentinel, thuộc quần đảo Andaman, Ấn Độ Dương, là nơi cư ngụ của bộ lạc Sentinel. Họ sống cô lập hoàn toàn và từ chối bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Người Sentinel sẽ tấn công bất cứ ai tiếp cận họ. Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm mọi người đến hòn đảo này để đảm bảo an toàn. Đảo Vozrozhdeniya nằm giữa Kazakhstan và Uzbekistan là vùng đất hoang vu chết chóc, ngập tràn các loại hóa chất cực độc. Được biết, Liên Xô từng thành lập một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại đây và đã thử nghiệm một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất như bệnh đậu mùa, bệnh than,... Sau này, hòn đảo bị bỏ hoang từ những năm 1990. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới