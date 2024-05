Bị nhắc lộ vùng nhạy cảm, hot girl livestream bán hàng ngượng chín mặt

Mới đây, một hot girl nổi tiếng ở Trung Quốc, trong lúc livestream giao lưu với fan hâm mộ và bán hàng đã vô ý để lộ vùng nhạy cảm, gây náo loạn mạng xã hội. Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ với fan, hot girl bán hàng online này lấy tay buộc tóc lên cho gọn gàng. Do mặc áo crop top, ngay khi vừa giơ hai tay lên để buộc tóc, do không mặc nội y. Ngay sau đó, cô nàng cũng đã phát hiện sự hớ hênh của mình, cô nàng cười ngượng ngùng, né hẳn người ra khỏi màn hình và tắt livestream. Mặc dù người đẹp đã hành động khá nhanh nhưng nhiều người đã kịp lưu lại khoảnh khắc này của hot girl xinh đẹp. Theo tìm hiểu, hot girl livestream bán hàng có màn lộ vùng nhạy cảm này có tên Trần Á, tên tiếng anh là Fancy, một hot girl rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Hình ảnh hớ hênh, lộ ngực trần của hot girl Trần Á lan tràn trên các diễn đàn, trang tin, gây xôn xao dư luận. Đa số mọi người đều khen ngợi cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp, sắc vóc lại đầy đặn, hấp dẫn. Tuy vậy cũng không ít người tinh mắt nhận ra, vòng một căng đầy của hot girl Trần Á không tự nhiên, nghi rằng đã phẫu thuật nâng ngực. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng, sự cố "ngoài ý muốn" này đều là do Trần Á tự biên, tự diễn để gây sự chú ý, nhằm tăng thêm người theo dõi, tương tác. Chỉ tính riêng trên trang weibo cá nhân, Trần Á đã có tới 400.000 người yêu thích, theo dõi, hâm mộ. Bình thường, Trần Á liên tục chia sẻ những hoạt động trong ngày của mình, đồng thời cô nàng cũng tận dụng trang cá nhân để bán hàng, livestream giao lưu với fan.

