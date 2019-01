Chi tiết Harley-Davidson 48 mới giá 470 triệu tại Việt Nam

Được bán lần đầu từ năm 2010, với tên mã là XL1200X, mẫu xe Harley-Davidson Forty Eight là một phiên bản khác của dòng XL1200 Sportster. Trong số những chiếc Harley-Davidson đời 2019, dòng XL1200X Forty-Eight đã được cải tiến khá nhiều từ ngoại hình tới hiệu năng. Harley-Davidson Forty-Eight 2019 sở hữu bộ tem Vivid Black - nó là mẫu xe mới nhất thuộc dòng Sportster cùng với những “người anh em” khác như: Iron 883, Iron 1200, Forty-Eight, Roadster, SuperLow, SuperLow 1200T và 1200 Custom ra mắt trong năm 2018 vừa qua. Đúng như tên gọi, chiếc xe có thiết kế cổ điển, lấy cảm hứng từ những mẫu Harley-Davidson từ những năm 1948. Trên phiên bản mới, ngoại hình của xe ngoài bộ tem vẫn không thay đổi nhièu, choá đèn xe vẫn dạng tròn với bóng Halogen truyền thống. Tay lái thiết kế vừa tầm, gương đặt thấp và cụm đồng hồ thiết kế đơn giản đùng phong cách Harley. Harley-Davidson Forty-Eight 2019 vẫn sở hữu bình xăng hình dáng "đậu phộng" theo phong cách của dòng xe môtô của hãng những năm 1948. Yên xe cũng được thay đổi nhẹ so với đời trước khi có các sọc nổi chạy ngang cùng logo Harley-Davidson dập nổi, thay vì yên trơn như trước. Cụm ống xả của Forty-Eight 2019 có thiết kế mới với các tấm chắn màu chrome và lon pô sơn tĩnh điện màu đen mờ, thay vì mạ toàn bộ như phiên bản cũ. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau thông qua dây đai. Trên Forty-Eight mới, dây đai truyền động cũng có bản to hơn, khiến xe vận hành êm ái hơn. Xe sở hữu cặp mâm đúc đa chấu kép mới khỏe khoắn hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất cổ điển của xe so với bánh căm của đời cũ. Ngoài bánh xe, hệ thống giảm xóc trước cũng có đường kính ống phuộc có thể điều chỉnh được, giúp chống hiện tượng nảy bánh khi phanh gấp. Tổng thể thiết kế ngoại hình cực “ngầu” của Harley-Davidson Forty-Eight 2019 phiên bản màu đen Vivid Black với bộ tem mới độc đáo xuất hiện trên bình xăng. Được biết, mẫu xe này cũng có khá nhiều phụ kiện, đồ chơi để cho các tín đồ đam mê Harley-Davidson sáng tạo. Là một biến thể thuộc dòng Sportster, ở phiên bản 2019 này - mẫu xe môtô Harley-Davidson Forty-Eight vẫn được trang bị khối động cơ V-Twin Evolution 1.202 cc mạnh mẽ và Mô-men xoắn cực đại 107 Nm @ 3.250 vòng/phút mang lại khả năng tăng tốc ra xe uy lực. Harley-Davidson Forty-Eight 2019 với bộ tem Vivid Black đầu tiên tại Việt Nam đang được chào bán với mức giá từ 470 triệu đồng. Xe có tổng cộng 6 phiên bản với màu sơn khác nhau gồm: Đen Vivid Black, Đỏ nhám Wicked Red Denim, Xám Industrial Gray, Vàng nhám Rugged Gold Denim, Xanh Blue Max, Cam nhám Scorched Orange/Black Denim. Video: Chi tiết môtô phân khối lớn Harley-Davidson 48 mới.

