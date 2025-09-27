Lâm Đồng triển khai “4 tại chỗ” ứng phó bão số 10

Các địa phương ở Lâm Đồng được yêu cầu sẵn sàng phương án sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các địa phương, sở ngành và đặc khu Phú Quý triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 10 Bualoi là cơn bão được nhận định có cường độ mạnh và di chuyển nhanh.

Theo chỉ đạo, các đơn vị phải theo dõi sát bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão; kịp thời thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang neo đậu hoặc hoạt động trên biển để chủ động tránh trú an toàn.

Ngập nước ven hồ Xuân Hương (Lâm Đồng) do ảnh hưởng mưa lớn chiều 12/8. Ảnh minh họa

Các kế hoạch sản xuất, đánh bắt phải được điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân. Hệ thống thông tin liên lạc phải được duy trì thông suốt để xử lý ngay các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường và lực lượng xung kích khẩn trương rà soát khu vực dân cư ven biển, dọc sông suối, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Trên cơ sở đó, chủ động lên phương án di dời dân khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, những địa bàn vừa qua đã xuất hiện mưa lớn càng phải tăng cường biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng được giao trực ban 24/24 giờ, cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời đến nhân dân, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu và khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống hồ, đập thủy điện. Việc vận hành hồ chứa phải phù hợp diễn biến mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống cần xả lũ khẩn cấp.