Lâm Đồng: Lộ diện chủ nhân gói thầu xây lắp hạ tầng khu tái định canh hơn 9 tỷ

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi bởi dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Đây là gói thầu quan trọng nhằm ổn định đời sống sản xuất cho người dân tại xã Đức Trọng. Giá trúng thầu được công bố là 9.276.075.186 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.946.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 6,7%. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công dự kiến là 200 ngày.

Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09. Nguồn: MSC

Tính cạnh tranh tại gói thầu số 09

Theo Biên bản mở thầu ngày 16/12/2025, gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Cường, Công ty TNHH Tiến Đức và Liên danh Toàn Hảo – Tá Lợi. Với giá dự toán 9.946.000.000 đồng, Liên danh Toàn Hảo – Tá Lợi đã trúng thầu với giá 9.276.075.186 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/TCG cho thấy quá trình xét thầu diễn ra chặt chẽ. Trong khi Công ty TNHH Tiến Đức bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, thì Liên danh Toàn Hảo – Tá Lợi đã vượt qua các vòng đánh giá để đạt điểm tuyệt đối về tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật.

Năng lực và "sức nặng" của liên danh trúng thầu

Phân tích về năng lực của các thành viên trong liên danh trúng thầu cho thấy đây là những gương mặt quen thuộc tại thị trường đấu thầu tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Toàn Hảo có trụ sở tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, địa bàn hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 49 gói thầu và đã trúng tới 28 gói.

Trong khi đó, Công ty Tá Lợi còn thể hiện sức mạnh đáng nể hơn khi sở hữu tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 76% trong tổng số các gói thầu đã tham gia, với tổng giá trị trúng thầu tích lũy vượt mức 322 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 09, hai đối thủ còn lại là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xây dựng Ngọc Cường và Công ty TNHH Tiến Đức đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ của liên danh Toàn Hảo – Tá Lợi, đặc biệt là trong bối cảnh các tiêu chí về nhân sự và thiết bị thi công ngày càng được siết chặt.

Góc nhìn chuyên gia

Nhận định về gói thầu này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của nhiều nhà thầu cho thấy sự minh bạch và tính cạnh tranh cao của chủ đầu tư. Tuy tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức trung bình, nhưng điều quan trọng nhất là năng lực thực tế của nhà thầu đã được kiểm chứng qua hệ thống dữ liệu thầu quốc gia, đảm bảo khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ 200 ngày".

Ông Vũ cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần đặc biệt lưu ý quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC về việc bắt buộc ký hợp đồng điện tử nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước để đảm bảo tính pháp lý cao nhất trong giai đoạn thực hiện hợp đồng.

Được biết, dự án khu tái định canh tại xã Đức Trọng (khu vực xã Hiệp An cũ) nhằm mục đích ổn định đời sống và sản xuất cho người dân nhường đất cho dự án trọng điểm hồ chứa nước Ta Hoét. Việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông và phục hóa đất đai sẽ giúp bà con nhanh chóng bắt tay vào canh tác, ổn định kinh tế địa phương sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập. Sự đồng hành của các nhà thầu có năng lực như liên danh Toàn Hảo – Tá Lợi được kỳ vọng sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, góp phần sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng dự án.