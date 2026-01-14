Tây Ninh: Công ty Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu sửa chữa cầu Tân Trụ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa mặt cầu Tân Trụ. Với mức giá dự thầu cạnh tranh, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện dự án quan trọng này.

Tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu qua mạng

Theo Quyết định số 507/QĐ-QLDA ngày 29/12/2025 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực Bến Lức ký ban hành, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành (Mã số doanh nghiệp: 1101881236) đã trúng gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt cầu Tân Trụ, xây mới hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 25.

Quyết định số 507/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được xác định là 2.706.162.891 đồng (đơn vị: đồng). So với giá gói thầu (giá dự toán) được phê duyệt là 2.967.249.000 đồng, gói thầu này ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là hơn 261 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 8,8%. Đây là một con số đáng khích lệ đối với các gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại địa phương.

Biên bản mở thầu qua mạng ngày 27/12/2025 (mã TBMT: IB2500609482) cho thấy tính cạnh tranh trực tiếp khi có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ của Thạnh Hưng Thành là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Hoài Thương với giá dự thầu 2.902.900.253 đồng. Việc Thạnh Hưng Thành đưa ra mức giá sau giảm giá thấp hơn đối thủ gần 200 triệu đồng đã tạo ra lợi thế tuyệt đối về mặt kinh tế trong quá trình xét thầu.

Minh bạch trong công tác đánh giá hồ sơ

Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, các bước thẩm định năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được thực hiện chặt chẽ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc triển khai gói thầu này diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý về đấu thầu có nhiều chuyển biến quan trọng. Hồ sơ mời thầu và quá trình đánh giá đã căn cứ sát sao vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, các biểu mẫu báo cáo đánh giá đã được cập nhật theo Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đảm bảo mọi dữ liệu từ kỹ thuật đến tài chính của nhà thầu đều được công khai và lưu vết trên hệ thống.

Một điểm đáng lưu ý khác là sự thay đổi về địa giới hành chính và quản lý. Theo các quyết định liên quan của UBND tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh trong năm 2025, Ban QLDA ĐTXD khu vực Bến Lức đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu quản lý. Tuy nhiên, công tác đấu thầu vẫn được duy trì tính liên tục và chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ cho dự án sửa chữa mặt cầu Tân Trụ và hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 25.

Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm

Về kết quả này trên tinh thần xây dựng, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, sự chênh lệch giá giữa các nhà thầu chính là minh chứng cho tính công bằng và minh bạch. Việc tiết kiệm gần 9% giá trị gói thầu cho ngân sách là kết quả tích cực. Tuy nhiên, khi áp dụng hợp đồng trọn gói trong thời gian 120 ngày, đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực quản trị công trường thực sự tốt để đảm bảo chất lượng công trình".

Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành, với kinh nghiệm đã tham gia nhiều gói thầu xây lắp tại khu vực Tây Ninh và Long An, được kỳ vọng sẽ triển khai dự án đúng tiến độ. Theo dữ liệu, tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã ghi nhận nhiều kết quả trúng thầu quan trọng, cho thấy sự ổn định về năng lực nhân sự và thiết bị thi công.

Bài viết phản ánh quá trình lựa chọn nhà thầu dựa trên hồ sơ gốc, đề cao tính cạnh tranh lành mạnh và sự tuân thủ pháp luật của các bên liên quan. Hy vọng với sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và đơn vị tư vấn TMC, công trình sửa chữa cầu Tân Trụ sẽ sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.