Bạn đọc

Đà Nẵng: Vượt qua 4 đối thủ, Xuân Thảo thắng gói thầu hơn 10,3 tỷ đồng

Với giá trúng thầu hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Xuân Thảo đã vượt qua 4 đối thủ để trở thành đơn vị thi công tuyến giao thông trọng điểm tại địa phận TP Đà Nẵng mới.

Hà Linh

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng tuyến ĐH28.QS. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo với mức giá giảm sâu so với dự toán ban đầu.

Sự cạnh tranh quyết liệt tại gói thầu xây lắp

Theo Quyết định số 1131/QĐ-BQL ngày 29/12/2025 do ông Trần Duy Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam ký, Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo (có trụ sở tại thôn Việt An, xã Việt An, TP Đà Nẵng) đã chính thức trúng gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến ĐH28.QS - đoạn từ ĐH09.QS đến giáp ĐT611. Giá trúng thầu được công bố là 10.350.991.031 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan). So với giá dự toán gói thầu là 12.636.254.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt hơn 2,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 18%.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 1131/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu qua mạng cho thấy đây là một cuộc đua đầy kịch tính với sự tham gia của 5 nhà thầu tên tuổi. Khoảng cách giữa đơn vị trúng thầu và đối thủ xếp ngay sau là Công ty Cổ phần Nhật Huy Group cực kỳ mong manh. Cụ thể, Nhật Huy Group chào giá sau giảm giá là 10.392.939.372 đồng, chỉ chênh lệch khoảng 42 triệu đồng so với Công ty Xuân Thảo. Các nhà thầu còn lại như Liên danh thi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng 168 Đà Nẵng và Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vạn Tín Thành lần lượt đưa ra các mức giá cao hơn, dao động từ 10,7 tỷ đến 11,3 tỷ đồng.

Việc có tới 5 nhà thầu cùng tham gia và đưa ra mức giảm giá sâu cho thấy tính cạnh tranh của thị trường xây lắp tại khu vực miền Trung, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu đang được áp dụng triệt để nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Năng lực và bối cảnh địa giới hành chính

Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo không phải là cái tên xa lạ tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo dữ liệu phân tích, tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia hơn 100 gói thầu với tỷ lệ trúng thầu ổn định trên 50%. Đặc biệt, sau đợt sắp xếp địa giới hành chính theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15, trụ sở của nhà thầu và địa điểm thực hiện dự án (xã Quế Sơn) hiện đều thuộc phân cấp quản lý mới của TP Đà Nẵng.

Sự chuyển dịch hành chính từ tỉnh Quảng Nam sang TP Đà Nẵng đối với các đơn vị sự nghiệp (theo Quyết định 119/QĐ-UBND) đã tạo ra một diện mạo mới cho công tác quản lý đầu tư xây dựng. Gói thầu tuyến ĐH28.QS không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là phép thử cho khả năng thích ứng của cả chủ đầu tư và nhà thầu trong môi trường quản lý mới, chuyên nghiệp và khắt khe hơn.

Trích dẫn nhận định về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc nhà thầu đưa ra mức giảm giá gần 18% là một tín hiệu đáng mừng về tính hiệu quả kinh tế cho ngân sách TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng có nhiều biến động, chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng khâu giám sát thi công. Tinh thần của Luật Đấu thầu mới không chỉ là chọn nhà thầu giá rẻ nhất mà phải là nhà thầu mang lại giá trị sử dụng cao nhất, đảm bảo tính bền vững cho công trình và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan".

Hướng tới sự minh bạch và bền vững

Việc trúng thầu của Công ty Xuân Thảo tại dự án này ghi nhận sự nỗ lực cạnh tranh sòng phẳng của doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Sự sát sao trong con số dự thầu giữa các đơn vị cho thấy thị trường đang vận hành một cách minh bạch, giảm thiểu các yếu tố can thiệp ngoài hồ sơ.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại tuyến ĐH28.QS có thể xem là một điển hình cho thấy sự giao thoa giữa chính sách pháp luật mới và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp xây lắp. Mong rằng với năng lực đã được khẳng định, Công ty Xuân Thảo sẽ triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cho TP Đà Nẵng trong tương lai gần.

#Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam #trúng thầu tuyến ĐH28.QS #đấu thầu qua mạng Đà Nẵng #Thi công xây dựng

