Bạn đọc

Tiền Giang: Minh Trung trúng gói thầu thi công trường MN Tân Lý Đông hơn 14 tỷ

Vượt qua đối thủ cạnh tranh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung đã chính thức trúng gói thầu thi công Trường Mầm non Tân Lý Đông với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Hà Linh

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường Mầm non Tân Lý Đông. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung với giá trúng thầu 14.311.615.032 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 1375/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 đơn vị là Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Hữu Lợi. Đáng chú ý, mặc dù nhà thầu Hữu Lợi đưa ra mức giảm giá lên đến 8%, thấp hơn đáng kể về mặt tài chính, nhưng qua quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) khắt khe của đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung đã vươn lên xếp hạng thứ nhất và giành quyền trúng thầu với mức giảm giá 5%. Điều này cho thấy tính toàn diện trong công tác xét thầu, không chỉ dựa vào giá thấp nhất mà còn xem xét kỹ lưỡng các tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực thực thi.

Thực thi pháp luật đấu thầu trong giai đoạn mới

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các quy định mới tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang được triển khai quyết liệt. Việc chủ đầu tư áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng lộ trình và mẫu hồ sơ của Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các doanh nghiệp tiếp cận thông tin bình đẳng và minh bạch.

Đặc biệt, việc lựa chọn nhà thầu thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp loại bỏ các rào cản hành chính không cần thiết, đảm bảo tính khách quan trong việc chấm thầu. Đối với gói thầu này, giá dự toán được duyệt là 15.058.254.801 đồng, việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung trúng thầu ở mức hơn 14,3 tỷ đồng đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 746 triệu đồng.

Nhận định về trách nhiệm giải trình và chất lượng công trình

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu giáo dục cần đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu bên cạnh mục tiêu hiệu quả kinh tế. Chuyên gia nhận định: "Với một gói thầu xây lắp trường học quy mô 15 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 5% là một con số tích cực trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc đánh giá kỹ thuật, năng lực nhân sự và thiết bị của đơn vị trúng thầu mới là yếu tố then chốt. Việc nhà thầu có giá cao hơn nhưng lại xếp hạng năng lực tốt hơn thắng thầu chính là minh chứng cho việc coi trọng chất lượng thực chất thay vì chạy theo giá rẻ".

Năng lực thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung cũng là một yếu tố đáng ghi nhận. Đây là đơn vị có lịch sử tham gia nhiều dự án đầu tư công tại khu vực miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Việc doanh nghiệp này chủ động cập nhật hồ sơ năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự và thiết bị theo quy định mới năm 2025 là tín hiệu khích lệ cho các đơn vị xây lắp địa phương trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp.

Kỳ vọng về một diện mạo mới tại xã Tân Lý Đông

Dự án Trường Mầm non Tân Lý Đông không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ và học tập của nhân dân tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Với thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày theo hình thức đơn giá cố định, dư luận và chính quyền địa phương đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc đảm bảo tiến độ thi công.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong Luật Đấu thầu mới và sự giám sát chặt chẽ từ phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 sẽ là "bộ lọc" quan trọng để công trình hoàn thành đúng kỳ hạn. Một không gian học tập hiện đại, an toàn cho các cháu mầm non sau khi đưa vào sử dụng sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác đấu thầu minh bạch và tinh thần trách nhiệm của các bên liên quan.

#Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung #Trường Mầm non Tân Lý Đông #đấu thầu Tiền Giang #hiệu quả kinh tế đầu tư công

