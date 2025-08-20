Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lâm Đồng cụ thể hóa mô hình “1 trục, 2 tuyến, 3 đột phá, 4 trụ cột”

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I khẳng định trọng tâm cụ thể hóa mô hình “1 trục, 2 tuyến, 3 đột phá, 4 trụ cột…” làm động lực phát triển.

Bảo Giang

Ngày 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan và 300 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trực thuộc.

1-quang-canh.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung cụ thể hóa Chương trình hành động theo mô hình “1 trục, 2 tuyến, 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 vùng trọng điểm, 6 danh mục trọng tâm”. Đây được xem là định hướng then chốt, bảo đảm sự kế thừa và đổi mới, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Theo đó, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng cần ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tinh thần “6 tư duy cốt lõi” và nguyên tắc “6 rõ” về phân công nhiệm vụ được xác định là nền tảng để triển khai hiệu quả các mục tiêu.

3.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra bước phát triển mới cho Đảng bộ trong mô hình tổ chức tinh gọn, hiện đại, hiệu quả. Đại hội tập trung thảo luận, góp ý các văn kiện của Đảng bộ UBND tỉnh, đồng thời tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND tỉnh đã phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Nhiều chủ trương, giải pháp được ban hành, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng.

2-toan-canh.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội lần thứ I được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, cụ thể hóa Nghị quyết thành hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

#Lâm Đồng #Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng #phát triển bền vững #định hướng phát triển Lâm Đồng 2025-2030

Bài liên quan

Chính trị

'Đằng sau sự chuyển mình nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn"

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

Sáng 20/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2025) và Hội nghị gặp mặt các thế hệ Lãnh đạo công tác tại Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

5555.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: VGP
Xem chi tiết

Chính trị

Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

do-van-chien.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh.
Xem chi tiết

Chính trị

Nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị tăng cường phối hợp chặt chẽ, nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Chiều 19-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp rà soát nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

le-hai-binh.jpg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới