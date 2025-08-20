Lâm Đồng cụ thể hóa mô hình “1 trục, 2 tuyến, 3 đột phá, 4 trụ cột”

Ngày 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan và 300 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung cụ thể hóa Chương trình hành động theo mô hình “1 trục, 2 tuyến, 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 vùng trọng điểm, 6 danh mục trọng tâm”. Đây được xem là định hướng then chốt, bảo đảm sự kế thừa và đổi mới, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Theo đó, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng cần ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tinh thần “6 tư duy cốt lõi” và nguyên tắc “6 rõ” về phân công nhiệm vụ được xác định là nền tảng để triển khai hiệu quả các mục tiêu.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra bước phát triển mới cho Đảng bộ trong mô hình tổ chức tinh gọn, hiện đại, hiệu quả. Đại hội tập trung thảo luận, góp ý các văn kiện của Đảng bộ UBND tỉnh, đồng thời tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND tỉnh đã phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Nhiều chủ trương, giải pháp được ban hành, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội lần thứ I được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, cụ thể hóa Nghị quyết thành hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030.