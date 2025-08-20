Hà Nội

Chính trị

Nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị tăng cường phối hợp chặt chẽ, nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Theo An Ngọc-Tuấn Minh/Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Chiều 19-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp rà soát nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

le-hai-binh.jpg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Lê Cao Tuấn Anh đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được phân công trong công tác phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã báo cáo về công tác chuẩn bị buổi lễ gồm: công tác thi đua khen thưởng, thực hiện phim tài liệu, chương trình nghệ thuật chào mừng, triển lãm ảnh trong khuôn khổ buổi lễ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai các hạng mục công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ đã làm việc rất sôi nổi, khẩn trương, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có cả những công việc phát sinh.

Về bộ phim tài liệu sẽ được phát tại Lễ kỷ niệm cũng như trên sóng truyền hình, Thứ trưởng Thường trực đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để bộ phim đạt chất lượng tốt nhất, mang đến sự rung động cho người xem. Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình yêu cầu chương trình cần được dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, bao quát được những chặng đường phát triển của ngành Văn hóa, có chiều sâu nghệ thuật, giàu cảm xúc, mang lại ấn tượng cho khán giả.

Đối với chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình yêu cầu chương trình cần được dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, bao quát được những chặng đường phát triển của ngành Văn hóa, đồng thời có chiều sâu nghệ thuật, giàu cảm xúc, mang lại ấn tượng đối với khán giả.

Thứ trưởng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền của hai cơ quan báo chí thuộc Bộ: Báo Văn hóa và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, khi đã đăng tải nhiều tin, bài có chất lượng, góp phần lan tỏa ý nghĩa ngày truyền thống của ngành Văn hóa. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động trong và sau Lễ kỷ niệm trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực cũng đề nghị về khâu đón tiếp đại biểu, khách mời phải được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp và khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Về kịch bản tổng thể của chương trình Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, phải bảo đảm tính bao quát, khắc họa rõ tinh thần “tri ân quá khứ, bồi đắp hiện tại và hướng tới tương lai”.

Nhấn mạnh quỹ thời gian chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa; qua đó khẳng định rõ vai trò, vị thế của ngành trong chặng đường đã qua cũng như trong giai đoạn sắp tới.

