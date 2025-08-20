Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định các đồng chí giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, khép mình vào tổ chức để rèn luyện và phấn đấu thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Báo Đại đoàn kết trân trọng đăng danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 05 đồng chí sẽ bổ sung sau):

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Đồng chí Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Đồng chí Cao Xuân Thạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác xã hội xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

11. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

12. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài chính - Kế hoạch Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Hội Quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

14. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16. Đồng chí Vũ Thành Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

17. Đồng chí Trương Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Đồng chí Vũ Thị Thanh Nga, Bí thư Chi bộ, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Chấn Hưng.

19. Đồng chí Mai Bắc Mỹ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

20. Đồng chí Trần Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21. Đồng chí Bùi Doãn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

22. Đồng chí Đặng Thị Hoàng Ngân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 là 09 đồng chí, hiện tại chỉ định 07 đồng chí (khuyết 02 đồng chí sẽ bổ sung sau):

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Đồng chí Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.