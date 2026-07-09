Lâm Đồng: Công ty Trường Vinh trúng gói thầu đường Suối Bò Cạp hơn 5,5 tỷ

Tiết kiệm hơn 301 triệu đồng sau đấu thầu
Theo Quyết định số 70/QĐ-VP ngày 30/6/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân Trương Thị Cẩm Tú ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Trường Vinh là đơn vị trúng Gói thầu số 05.
Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 5.855.040.000 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Trường Vinh là 5.553.736.330 đồng, thấp hơn giá gói thầu 301.303.670 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,15%.
Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu qua mạng được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận lúc 08 giờ 06 phút ngày 28/6/2026, chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Trường Vinh. Như vậy, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu tham gia.
Công ty TNHH Trường Vinh có tỷ lệ trúng thầu hơn 83%
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Trường Vinh (MSDN: 3400623371) có trụ sở tại 329 Nguyễn Huệ, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thế Vũ.
Dữ liệu tổng hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 60 gói thầu, trúng 50 gói, trượt 10 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khoảng 83,3%.
Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt 139.084.331.928 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 129.023.311.159 đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán đạt 96,74%.
Khảo sát dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Trường Vinh có tần suất trúng thầu khá cao tại nhiều chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 10/10 gói thầu, với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.
Tại xã Tân Lập, doanh nghiệp tham gia và trúng 7/7 gói thầu, tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Thăng Long, Công ty TNHH Trường Vinh cũng tham gia và trúng 11/11 gói thầu.
Liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại xã Tân Lập
Thời gian gần đây, Công ty TNHH Trường Vinh tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Lập làm chủ đầu tư.
Cụ thể, doanh nghiệp là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng Gói thầu xây lắp số 04, được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-VP ngày 09/6/2026, với giá trúng thầu 4.981.049.136 đồng.
Trước đó, doanh nghiệp trúng Gói thầu xây lắp số 04 theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 21/5/2026, giá trúng thầu 1.199.010.873 đồng; trúng Gói thầu mua sắm số 08 theo Quyết định số 128/QĐ-VP ngày 16/6/2026, giá trúng thầu 266.111.200 đồng; và trúng Gói thầu xây lắp số 05 theo Quyết định số 73/QĐ-VP ngày 18/5/2026, với giá trúng thầu 1.436.388.348 đồng.
Chuyên gia lưu ý cần tăng cường tính cạnh tranh
Theo chuyên gia Lê Hân, việc các doanh nghiệp địa phương có lợi thế trong đấu thầu các công trình hạ tầng giao thông cấp xã là điều dễ hiểu do thuận lợi về khoảng cách vận chuyển, nhân lực và khả năng huy động thiết bị thi công.
Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng trong trường hợp các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng liên tục chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, cơ quan quản lý cần rà soát kỹ quá trình lập và phát hành hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm không tồn tại các tiêu chí hoặc yêu cầu kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, qua đó nâng cao tính cạnh tranh của hoạt động đấu thầu.
Cần bảo đảm tính minh bạch trong đấu thầu
Luận bàn về trách nhiệm của bên mời thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn chiếu Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu nghiêm cấm việc xây dựng tiêu chí mời thầu mang tính định hướng hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu cụ thể.
Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu trên cùng địa bàn không trái quy định nếu toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, từ góc độ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, các cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm hồ sơ mời thầu được xây dựng khách quan, thông tin đấu thầu được công khai đầy đủ và tạo điều kiện để nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia cạnh tranh.
Thực tế tại Gói thầu số 05 thuộc dự án Đường suối Bò Cạp, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự và trúng thầu. Đây là thực tế cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá nhằm góp phần nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư công tại địa phương.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Tính liêm chính và đạo đức công vụ là nền tảng cốt lõi để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đầu tư công. Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối 09 nhóm hành vi trục lợi, bao gồm: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; Thông thầu (như dàn xếp để một bên trúng thầu hoặc cố ý không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực); Gian lận trong việc làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hồ sơ ; và Tiết lộ tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai theo quy định.
Về chế tài, Điều 87 Luật Đấu thầu và các hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định. Đặc biệt, người vi phạm còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 05 năm. Thẩm quyền cấm thầu được phân cấp rõ ràng: Người có thẩm quyền cấm trong phạm vi dự án quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấm trong phạm vi địa phương; Bộ trưởng Bộ Tài Chính có quyền cấm trên phạm vi toàn quốc.
Để tăng cường giám sát, Điều 22 Nghị định 214/2025/NĐ-CP yêu cầu chủ đầu tư phải đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia danh sách nhà thầu không bảo đảm uy tín, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu và các tổ chức, cá nhân bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng (tiến độ, chất lượng, vi phạm) cũng phải được công khai chậm nhất 06 tháng kể từ khi kết thúc gói thầu. Trong bối cảnh năm 2026, việc tuân thủ các quy định về đạo đức và hậu kiểm là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tài sản công và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của mọi bên liên quan.