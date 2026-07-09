Lâm Đồng: Công ty Trường Vinh trúng gói thầu đường Suối Bò Cạp hơn 5,5 tỷ

Sự "độc diễn" này trùng khớp với chuỗi lịch sử trúng thầu tuyệt đối (tỷ lệ 100%) của Công ty TNHH Trường Vinh tại khu vực Hàm Tân trước đây và nhiều chủ đầu tư cấp Xã lân cận.

Theo tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường suối Bò Cạp, thôn Đá Mài 2, xã Hàm Tân. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói.

Tiết kiệm hơn 301 triệu đồng sau đấu thầu

Theo Quyết định số 70/QĐ-VP ngày 30/6/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân Trương Thị Cẩm Tú ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Trường Vinh là đơn vị trúng Gói thầu số 05.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 5.855.040.000 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Trường Vinh là 5.553.736.330 đồng, thấp hơn giá gói thầu 301.303.670 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,15%.

Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu qua mạng được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận lúc 08 giờ 06 phút ngày 28/6/2026, chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Trường Vinh. Như vậy, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu tham gia.

Công ty TNHH Trường Vinh có tỷ lệ trúng thầu hơn 83%

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Trường Vinh (MSDN: 3400623371) có trụ sở tại 329 Nguyễn Huệ, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thế Vũ.

Dữ liệu tổng hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 60 gói thầu, trúng 50 gói, trượt 10 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khoảng 83,3%.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt 139.084.331.928 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 129.023.311.159 đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán đạt 96,74%.

Khảo sát dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Trường Vinh có tần suất trúng thầu khá cao tại nhiều chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 10/10 gói thầu, với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.

Tại xã Tân Lập, doanh nghiệp tham gia và trúng 7/7 gói thầu, tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Thăng Long, Công ty TNHH Trường Vinh cũng tham gia và trúng 11/11 gói thầu.

Một phần quyết định 70/QĐ-VP, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân Trương Thị Cẩm Tú phê duyệt cho Công ty TNHH Trường Vinh trúng thầu hơn 5 tỷ đồng. Nguồn MSC.

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại xã Tân Lập

Thời gian gần đây, Công ty TNHH Trường Vinh tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Lập làm chủ đầu tư.

Cụ thể, doanh nghiệp là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng Gói thầu xây lắp số 04, được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-VP ngày 09/6/2026, với giá trúng thầu 4.981.049.136 đồng.

Trước đó, doanh nghiệp trúng Gói thầu xây lắp số 04 theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 21/5/2026, giá trúng thầu 1.199.010.873 đồng; trúng Gói thầu mua sắm số 08 theo Quyết định số 128/QĐ-VP ngày 16/6/2026, giá trúng thầu 266.111.200 đồng; và trúng Gói thầu xây lắp số 05 theo Quyết định số 73/QĐ-VP ngày 18/5/2026, với giá trúng thầu 1.436.388.348 đồng.

Chuyên gia lưu ý cần tăng cường tính cạnh tranh

Theo chuyên gia Lê Hân, việc các doanh nghiệp địa phương có lợi thế trong đấu thầu các công trình hạ tầng giao thông cấp xã là điều dễ hiểu do thuận lợi về khoảng cách vận chuyển, nhân lực và khả năng huy động thiết bị thi công.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng trong trường hợp các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng liên tục chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, cơ quan quản lý cần rà soát kỹ quá trình lập và phát hành hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm không tồn tại các tiêu chí hoặc yêu cầu kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, qua đó nâng cao tính cạnh tranh của hoạt động đấu thầu.

Cần bảo đảm tính minh bạch trong đấu thầu

Luận bàn về trách nhiệm của bên mời thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn chiếu Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu nghiêm cấm việc xây dựng tiêu chí mời thầu mang tính định hướng hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu cụ thể.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu trên cùng địa bàn không trái quy định nếu toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, từ góc độ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, các cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm hồ sơ mời thầu được xây dựng khách quan, thông tin đấu thầu được công khai đầy đủ và tạo điều kiện để nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia cạnh tranh.

Thực tế tại Gói thầu số 05 thuộc dự án Đường suối Bò Cạp, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự và trúng thầu. Đây là thực tế cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá nhằm góp phần nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư công tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.