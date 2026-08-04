Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Đồng Tháp: Nhà thầu giá thấp bị loại

Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại xã Mỹ Quí được phê duyệt cho Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp sau khi hồ sơ dự thầu còn lại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo hạ tầng khu dân cư và chợ Mỹ Quí do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Mỹ Quí làm chủ đầu tư có giá gói thầu 3.088.560.000 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sử dụng đất do xã quản lý và phân bổ giai đoạn 2026 - 2027, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Theo Biên bản mở thầu ngày 16/7/2026, có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH MTV Diễm Tường và Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Diễm Tường dự thầu với giá sau giảm 2.872.288.962 đồng, thấp hơn khoảng 216 triệu đồng so với giá gói thầu. Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp dự thầu với giá 3.019.013.506 đồng.

Một hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 43/BCĐG-XD15 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15 lập ngày 21/7/2026, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH MTV Diễm Tường được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nên không được xem xét ở bước đánh giá tiếp theo.

Báo cáo đánh giá cho biết hồ sơ của nhà thầu còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong đó, bản vẽ biện pháp thi công được xác định có một số nội dung thể hiện chưa thống nhất với hồ sơ thiết kế; phần thuyết minh biện pháp thi công của một số hạng mục chưa phù hợp; biểu đồ tiến độ thi công có một số mốc thời gian chưa được sắp xếp theo trình tự.

Đối với hồ sơ nhân sự và thiết bị, tổ chuyên gia đánh giá ghi nhận một số nhân sự chủ chốt chưa bổ sung đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; một số thiết bị thi công chưa kèm đầy đủ hồ sơ chứng minh, giấy tờ kiểm định hoặc hợp đồng thuê thiết bị theo quy định.

Báo cáo cũng cho thấy việc đánh giá được thực hiện trên các nhóm tiêu chí về biện pháp thi công, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và các tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Kết quả đánh giá là căn cứ để chủ đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp là nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được đề nghị trúng thầu.

Một số nội dung thể hiện trên hồ sơ đấu thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước thời điểm đóng thầu đã có kiến nghị gửi chủ đầu tư với nội dung đề nghị bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng và gia hạn thời gian đóng thầu.

Thông tin công khai trên hệ thống cho thấy hồ sơ mời thầu không được điều chỉnh và thời điểm đóng thầu vẫn được giữ nguyên. Báo cáo đánh giá E-HSDT sau đó có đề cập đến nội dung bản vẽ biện pháp thi công của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các diễn biến nêu trên được ghi nhận theo trình tự thể hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên cạnh đó, Quyết định số 279/QĐ-TTCƯDVC ngày 27/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có một chi tiết về thời gian của văn bản được viện dẫn.

Cụ thể, tại phần căn cứ, quyết định dẫn Báo cáo số 42/BCTĐKQ-HAP ngày 27/7/2025 của Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, trong khi quyết định được ký ngày 27/7/2026. Đến thời điểm ghi nhận, chưa có thông tin công khai thể hiện nội dung này đã được cơ quan ban hành văn bản đính chính hoặc giải thích.

Kiến nghị: "Bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng và gia hạn thời gian mở thầu".

﻿Nguồn MSC

Nhà thầu trúng gói hơn 3 tỷ đồng

Theo Quyết định số 279/QĐ-TTCƯDVC, Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp được phê duyệt trúng thầu với giá 3.019.013.000 đồng, thấp hơn khoảng 69,5 triệu đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,25%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 279/QĐ-TTCƯDVC ký ngày 27/07/2026. Nguồn MSC

Theo dữ liệu về hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp (MSDN: 1402158454), có trụ sở tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Hoài Tâm làm Chủ tịch kiêm Giám đốc.

Doanh nghiệp đã tham gia 115 gói thầu, được ghi nhận trúng 38 gói, với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 29,9 tỷ đồng. Dữ liệu đấu thầu cũng cho thấy doanh nghiệp chủ yếu tham gia các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó có nhiều gói do các đơn vị cấp xã và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công làm chủ đầu tư.