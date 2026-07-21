Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 11533/KH-UBND về việc tổ chức Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam . Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm quốc gia, khẳng định năng lực chế biến sâu khoáng sản trong nước, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương trong năm 2026 .

Theo kế hoạch được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký ban hành, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu lúc 9h30 ngày 26/7/2026 (Chủ nhật) tại Lô B3, Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng . Để bảo đảm tiến độ, toàn bộ công tác chuẩn bị hậu cần phải hoàn thành trước 14h00 ngày 24/7/2026 nhằm phục vụ hoạt động kiểm tra và tổng duyệt chương trình của lãnh đạo tỉnh .

Sự kiện dự kiến đón khoảng 200 khách mời . Trong đó, đoàn đại biểu Trung ương và các tỉnh thành gồm có lãnh đạo Chính phủ đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ); lãnh đạo đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường . Đại diện các địa phương phối hợp gồm lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và đồng chí Nguyễn Đình Trung (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành phố Huế) .

Về phía địa phương sở tại, thành phần tham dự gồm các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng); Hồ Văn Mười (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ . Ngoài ra, phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân cũng tham gia điều hành và mời 100 đại biểu thuộc đơn vị .

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Chương trình buổi lễ bao gồm các nội dung chính: trình chiếu phóng sự giới thiệu quá trình đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông và quy trình sản xuất thỏi nhôm; phát biểu của đại diện Công ty Trần Hồng Quân, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng . Sau các bài phát biểu, các đại biểu sẽ thực hiện nghi thức công bố và bàn giao mẻ thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam, tiếp đó là hoạt động tham quan nhà máy và tiệc chiêu đãi . Sự kiện cũng đan xen 4 tiết mục ca múa nhạc chào mừng gồm các tác phẩm: "Hồn thiêng đại ngàn", "Đắk Nông Mộng Mơ", "Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình" và "Hùng Cường Việt Nam" .

Để ngày lễ diễn ra an toàn và hiệu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chi tiết kịch bản, sơ đồ chỗ ngồi và chuẩn bị văn bản phát biểu . Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm phân luồng giao thông, dẫn đường cho các đoàn xe đại biểu và triển khai phương án an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp Nhân Cơ . Các đơn vị như Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty Điện lực Lâm Đồng có nhiệm vụ bảo đảm duy trì nguồn điện liên tục, bố trí xe cứu thương trực chiến và hướng dẫn công tác thông tin truyền thông xung quanh sự kiện .