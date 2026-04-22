5 trận động đất xảy ra trong ít giờ ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Từ khoảng 5h đến hơn 8h ngày 22/4, tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi) đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất.

Thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, sáng 22/4, tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xảy ra 5 trận động đất trong khoảng từ 5h đến hơn 8h.

Vị trí chấn tâm động đất tại Đà Nẵng. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.
Xã Trà Linh ghi nhận 4 trận động đất, mạnh từ 2,6 - 3,1 độ (độ lớn M). Các trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Còn tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), trong sáng 22/4 đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 2,8 độ, với độ sâu chấn tiêu ghi nhận được khoảng 8,1km.

Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai (cấp 0). Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất cho biết, các trận động đất xảy ra gần đây được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng, thực chất chủ yếu phân bố trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ.

Nói cách khác, đây không phải là các trận động đất xảy ra ở khu vực nội thành Đà Nẵng trước đây, mà chủ yếu liên quan đến các vùng nguồn động đất thuộc khu vực Quảng Nam cũ, đặc biệt là Kon Plông lân cận và khu vực Sông Tranh 2.

Sông Tranh 2 là nơi từng ghi nhận động đất kích thích, với trận lớn nhất có độ lớn M=4,7 vào ngày 15/11/2012. Nhìn chung, động đất trong khu vực này chủ yếu là động đất nhỏ, hoạt động ở mức trung bình đến yếu và rủi ro nhìn chung không cao.

Theo Trọng Tùng/Hà Nội Mới
Xã hội

Quảng Ngãi ghi nhận 5 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 3,4 độ

Từ 22h43p ngày 22/2 đến 7h4p ngày 23/2, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận 5 trận động đất xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các trận động đất có độ lớn dao động từ 2,8 - 3,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 – 8,2 km. Trận có độ lớn lớn nhất đạt 3,4 độ richter xảy ra lúc 0 giờ 14 phút ngày 23/2 tại xã Măng Bút. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Bản đồ chấn tâm động đất.
Xã hội

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra động đất liên quan đến hoạt động hồ chứa

6 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi, đều là kích thích liên quan đến tích nước hồ, nhưng không gây rủi ro thiên tai theo phân cấp.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 6 trận. Các trận động đất có độ lớn từ 2.6, trong đó có 1 trận mạnh 4.0.

5 trận động đất tiếp theo xảy ra tại xã Măng Đen vào các giờ lần lượt là vào lúc 0 giờ 54 phút 3 giây, 0 giờ 54 phút 46 giây, 1 giờ 29 phút 1 giây, 2 giờ 38 phút 49 giây, 5 giờ 30 phút 37 giây ngày 21/2 với độ lớn lần lượt là 3.2, 2.8, 3.8, 2.8 và 2.6 độ.

Xã hội

Nửa đêm, động đất 4,9 độ ở Quảng Ngãi

Nhiều người dân xung quanh xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đều cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất 4,9 độ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, vừa cho biết xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn lên tới 4,.

