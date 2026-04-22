5 trận động đất xảy ra trong ít giờ ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Từ khoảng 5h đến hơn 8h ngày 22/4, tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi) đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất.

Thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, sáng 22/4, tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xảy ra 5 trận động đất trong khoảng từ 5h đến hơn 8h.

Vị trí chấn tâm động đất tại Đà Nẵng. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.

Xã Trà Linh ghi nhận 4 trận động đất, mạnh từ 2,6 - 3,1 độ (độ lớn M). Các trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Còn tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), trong sáng 22/4 đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 2,8 độ, với độ sâu chấn tiêu ghi nhận được khoảng 8,1km.

Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai (cấp 0). Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất cho biết, các trận động đất xảy ra gần đây được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng, thực chất chủ yếu phân bố trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ.

Nói cách khác, đây không phải là các trận động đất xảy ra ở khu vực nội thành Đà Nẵng trước đây, mà chủ yếu liên quan đến các vùng nguồn động đất thuộc khu vực Quảng Nam cũ, đặc biệt là Kon Plông lân cận và khu vực Sông Tranh 2.

Sông Tranh 2 là nơi từng ghi nhận động đất kích thích, với trận lớn nhất có độ lớn M=4,7 vào ngày 15/11/2012. Nhìn chung, động đất trong khu vực này chủ yếu là động đất nhỏ, hoạt động ở mức trung bình đến yếu và rủi ro nhìn chung không cao.