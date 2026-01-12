Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho người bệnh bị u tủy sống, kèm khối u trong não

Bệnh viện K đã mổ thành công cho bệnh nhân nữ bị u tủy và não, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động, tránh biến chứng vĩnh viễn.

Thúy Nga

Bệnh viện K đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ có triệu chứng đau, tê bì thân dưới, hai chân yếu, khó khăn vận động do ảnh hưởng của khối u tủy D1-D2, kèm theo khối u ở trong não.

Khối u “ẩn mình” khiến người bệnh đau đớn, khó cử động chân, rối loạn cảm giác

Bệnh nhân Trương Thị P., 31 tuổi, trú tại Hoa Lộc, Thanh Hóa tới Bệnh viện K khám với cơn đau dữ dội từ phần lưng hông sang hai bên sườn, yếu hai chân, mất cảm giác từ vùng ngực xuống, khiến chị P. chỉ có thể nằm một chỗ, không tự chủ động được sinh hoạt cá nhân.

Chẩn đoán hình ảnh bằng MRI cho thấy khối u tủy D1–D2, đường kính 13 mm gây chèn ép tủy nghiêm trọng.

u-tuy-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Văn Linh, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ “qua khám và hỏi bệnh, chúng tôi thấy bệnh nhân hay bị đau đầu, nghi ngờ bệnh nhân bị đa u xơ thần kinh”.

Do vậy bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ não và chụp toàn bộ cột sống, phát hiện thấy khối u tủy D1–D2 đường kính 13 mm gây chèn ép tủy nghiêm trọng, kèm theo khối u dây V ở trong não.

Phẫu thuật vi phẫu lấy u kết hợp nhiều trang thiết bị hiện đại giúp loại bỏ u, bảo vệ chức năng tủy sống, người bệnh hồi phục 2 ngày sau mổ.

PGS.TS.Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K cho biết “Khối u của người bệnh Trương Thị P. nằm tại vùng tủy sống ngực trên, gây chèn ép tủy nghiêm trọng, dẫn đến tê bì, yếu cơ, rối loạn vận động, rối loạn cảm giác, suy giảm chức năng bàng quang/ruột, thậm chí liệt chi, và nếu không điều trị kịp thời có thể để lại di chứng vĩnh viễn.

Chúng tôi đã hội chẩn chuyên gia ung bướu thần kinh toàn bệnh viện K, quyết định mổ lấy khối u tủy sống để cứu bệnh nhân khỏi liệt trước; khối u dây V ở trong não sẽ được điều trị bằng xạ phẫu Gamma knife tại Bệnh viện K sau 1-2 tháng khi điều trị u tủy ổn định”.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 3 tiếng, sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại: mổ vi phẫu lấy u tủy, có sử dụng dao mổ siêu âm CUSA giúp hút bỏ u và không làm tổn thương tủy, ứng dụng hệ thống theo dõi dây thần kinh trong mổ, giúp bác sĩ bảo vệ tối đa các chức năng thần kinh.

u-tuy.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 2 ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy và tập đi lại bình thường. Chị P chia sẻ “Từ ngày những cơn đau hành hạ và chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào mẹ và chồng, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Gia đình cũng đã làm hết mọi phương pháp, từ châm cứu bấm huyệt tới giác hơi, dùng thuốc nam nhưng tình trạng chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Cho đến khi tới khám tại Bệnh viện K, được biết rõ về tình trạng bệnh của bản thân và được các bác sĩ phân tích hướng điều trị, tôi đã có thể yên tâm để phẫu thuật. Thực sự không nghĩ bản thân không còn đau, có thể tự đi lại, tự sinh hoạt cá nhân nhanh tới vậy. Tôi và gia đình rất biết ơn các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K”.

Nhận biết các loại u xơ thần kinh gây biến chứng nguy hiểm

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, có ba loại bệnh u xơ thần kinh chính, mỗi loại có các triệu chứng và nguy cơ sức khỏe khác nhau:

Bệnh u xơ thần kinh loại 1 (NF1): Đây là loại phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 1/3.000 người. Thường được chẩn đoán từ khi còn nhỏ. Các dấu hiệu bao gồm nhiều đốm cà phê sữa (các mảng da màu nâu nhạt), tàn nhang ở những vùng bất thường như nách hoặc bẹn, các khối u nhỏ (u sợi thần kinh) trên hoặc dưới da. Đôi khi có thể gây khó khăn trong học tập, các vấn đề về thị lực hoặc dị dạng xương.

Bệnh u xơ thần kinh loại 2 (NF2): Hiếm gặp hơn nhiều, ảnh hưởng đến khoảng 1/25.000 người. Thường được chẩn đoán ở độ tuổi cuối thiếu niên hoặc đầu 20. Đặc trưng bởi khối u trên các dây thần kinh chịu trách nhiệm về thính giác và thăng bằng (u bao sợi thần kinh tiền đình). Các triệu chứng bao gồm mất thính lực, ù tai và các vấn đề về thăng bằng.

Bệnh Schwannomatosis: Dạng hiếm gặp nhất, thường ảnh hưởng đến người lớn sau 30 tuổi. Gây ra các khối u đau đớn gọi là schwannoma trên các dây thần kinh ngoại biên (ngoài não và tủy sống). Không giống như NF2, dạng này thường không gây mất thính lực.

MRI được xem là công cụ chẩn đoán quan trọng trong các trường hợp có triệu chứng tủy sống, sọ não và tiền sử u dây thần kinh hoặc u tủy, nhằm phát hiện sớm và lên kế hoạch điều trị phù hợp.

