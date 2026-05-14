VFF bị phạt 300 triệu đồng sau trận thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia

Dù ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3-1 trên sân nhà, VFF vẫn phải nhận án phạt gần 300 triệu đồng từ AFC do vi phạm quy định về kiểm soát khán giả trong trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận án phạt từ AFC với số tiền 6.250 USD, tương đương gần 300 triệu đồng, liên quan tới trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là trận đấu đánh dấu chiến thắng quan trọng của thầy trò HLV Việt Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, án phạt không đến từ chuyên môn hay diễn biến trên sân cỏ, mà xuất phát từ công tác tổ chức và kiểm soát khán giả.

CĐV đốt pháo sáng trên khán đài trong trận Việt Nam – Malaysia.

Theo thông báo từ AFC, cơ quan này áp dụng Điều 65.1 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức đối với VFF. Nguyên nhân là ban tổ chức để xảy ra tình trạng cổ động viên sử dụng pháo sáng trong khu vực thi đấu – hành vi vốn bị quản lý rất nghiêm ngặt ở các giải đấu thuộc hệ thống AFC.

Không chỉ dừng ở việc xuất hiện pháo sáng, AFC còn cho rằng công tác điều hành trận đấu của phía chủ nhà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiểm soát đám đông và các biện pháp an ninh sân vận động trước, trong và sau trận.

Đây không phải lần đầu bóng đá Việt Nam bị xử phạt vì các vấn đề liên quan tới cổ động viên. Trong nhiều năm qua, tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài từng khiến các đội tuyển và CLB Việt Nam nhiều lần nhận án phạt từ các cơ quan quản lý bóng đá khu vực và thế giới.

Trong các giải đấu quốc tế, trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp vi phạm mà còn thuộc về liên đoàn hoặc đơn vị tổ chức trận đấu. Theo quy định của AFC, đội chủ nhà có nghĩa vụ bảo đảm an toàn, kiểm soát hành vi khán giả và ngăn chặn các hành động ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu.

Đáng chú ý, không riêng bóng đá Việt Nam bị "tuýt còi". Cùng đợt này, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng nhận án phạt nặng vì vi phạm công tác tổ chức tại vòng loại U23 châu Á, trong khi nhiều liên đoàn thành viên khác của AFC bị xử lý do các lỗi liên quan đến điều hành và quy trình tổ chức giải đấu.

Với VFF, khoản tiền gần 300 triệu đồng không phải con số quá lớn về mặt tài chính, nhưng tiếp tục gióng lên hồi chuông về bài toán kiểm soát khán giả ở các trận đấu quốc tế. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng tổ chức nhiều giải đấu lớn và hướng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao hơn, những vấn đề ngoài chuyên môn đang trở thành áp lực không nhỏ đối với đơn vị tổ chức.