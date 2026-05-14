Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần vào 19/5

Vào ngày 19/5, tiểu hành tinh mới phát hiện có tên 2026 JH2 sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần, khoảng 90.000 km.

Tâm Anh (TH)

Đây được xem là một trong những cuộc tiếp cận đáng chú ý của một tiểu hành tinh gần Trái đất trong năm 2026. Mọi người có thể quan sát tiểu hành tinh 2026 JH2 bằng kính thiên văn nghiệp dư khi nó bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần vào ngày 19/5 tới đây.

Vài ngày trước, các nhà thiên văn tại các đài quan sát như Đài Mount Lemmon và Đài Farpoint (cùng ở Mỹ) đã phát hiện tiểu hành tinh 2026 JH2. Các tính toán sơ bộ của giới nghiên cứu cho thấy 2026 JH2 thuộc nhóm tiểu hành tinh Apollo - thường được theo dõi chặt chẽ do có khả năng tiến gần Trái đất.

Theo dữ liệu hiện tại, tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ tiếp cận Mặt trăng trước khi bay ngang Trái đất. Vào khoảng 18h51 giờ UTC ngày 18/5 (tức 1h51 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam), 2026 JH2 sẽ cách Mặt trăng khoảng 0,00284 đơn vị thiên văn (AU, tương đương khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời. Một AU chính thức bằng 149.597.870.700m, khoảng 150 triệu km, 93 triệu dặm) .

Sau đó tiểu hành tinh 2026 JH2 tiếp tục lao về phía Trái đất và đạt khoảng cách gần nhất là từ 0,00064 AU đến 0,00058 AU vào khoảng 4h23 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam.

hanh-1.png
Dự đoán đường đi hiện tại của tiểu hành tinh 2026 JH2 cho thấy nó bay sượt qua rất gần quỹ đạo Trái đất vào ngày 19/5. Ảnh: NASA/JPL Small-Body Database Lookup.

Ở thời điểm tiếp cận tối đa, 2026 JH2 được dự đoán chỉ cách Trái đất khoảng 0,00064 AU (tương đương khoảng 90.000 km). Khoảng cách này chỉ bằng khoảng 24% khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng. Theo đó, đây trở thành một cuộc "bay sượt" rất gần theo tiêu chuẩn thiên văn học.

Dù bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần, nhưng các nhà khoa học khẳng định 2026 JH2 không có nguy cơ xảy ra va chạm với hành tinh xanh. Quỹ đạo hiện tại cho thấy tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ an toàn lướt qua Trái đất rồi tiếp tục hành trình quanh Mặt trời.

Do tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ đạt độ sáng khoảng 11,5 độ sao khi tiếp cận gần nhất nên tạo điều kiện thuận lợi để quan sát bằng các kính thiên văn nghiệp dư cỡ vừa trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dự án Virtual Telescope Project thông báo sẽ phát trực tiếp quá trình quan sát tiểu hành tinh 2026 JH2 từ khoảng 19h45 giờ UTC ngày 18/5 (tức 2h45 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam). Theo đó, những người yêu thiên văn trên thế giới có thể theo dõi sự kiện đáng chú ý này.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Tiểu hành tinh gần Trái đất #Tiểu hành tinh 2026 JH2 #Trái đất

Bài liên quan

Kho tri thức

Chuyên gia phát hiện 'đường tắt' cho chuyến khứ hồi Trái đất - sao Hỏa

Theo nghiên cứu mới, trong tương lai, phi hành gia có thể hoàn thành chuyến bay khứ hồi Trái đất - sao Hỏa trong chưa đầy 1 năm.

Các kịch bản hiện tại ước tính chuyến bay từ Trái đất đến sao Hỏa thường mất khoảng 7 - 10 tháng. Nguyên do là bởi Trái đất và sao Hỏa là 2 hành tinh đạt vị trí gần nhau nhất (thẳng hàng và nằm cùng phía so với Mặt trời) khoảng 26 tháng một lần nên khi trở về, tàu vũ trụ cũng phải đợi đến thời điểm thích hợp. Điều này khiến tổng thời gian cho chuyến khứ hồi Trái đất - sao Hỏa lên đến gần 3 năm.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Acta Astronautica của các chuyên gia mang đến thông tin bất ngờ. Ước tính quỹ đạo ban đầu của các tiểu hành tinh gần Trái đất có thể chứa thông tin hình học quý giá giúp thiết kế tuyến đường liên hành tinh nhanh hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia lên kế hoạch bảo vệ Trái đất trước các tiểu hành tinh 'sát thủ'

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts nghĩ ra biện pháp mới có thể phát hiện các tiểu hành tinh "sát thủ" để lên kế hoạch bảo vệ Trái đất.

Tính đến tháng 3/2025, các nhà thiên văn học đã phát hiện 2.532 tiểu hành tinh có thể đe dọa Trái đất, bao gồm 153 thiên thể có đường kính lớn hơn 1 km. Trong đó, tiểu hành tinh lớn nhất là 1999 JM8 với đường kính ước tính khoảng 7 km.

Một số tiểu hành tinh đến gần Trái đất từ nay cho đến cuối thế kỷ 21 đã được giới nghiên cứu ghi nhận gồm: Apophis (thời điểm 2029, 2036, 2068); 2024 YR4 (2032); 2003 MH4 (2036); 2023 DW (2046).

Xem chi tiết

Kho tri thức

Dân Mỹ săn lùng mảnh vỡ thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời

Một số người dân đang tìm kiếm mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời ở khu vực Ohio, Mỹ.

Vào khoảng 8h57 sáng ngày 17/3 (giờ Mỹ), một tiểu hành tinh đường kính khoảng 1,8m, khối lượng gần 7 tấn, đi vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 72.420 km/h. Tảng đá vũ trụ này bắt đầu bốc cháy trên bầu trời hồ Erie (phía Bắc bang Ohio), trước khi phân rã ở độ cao khoảng 48 km phía trên thị trấn Valley City, gần Akron, tạo ra quầng sáng kéo dài tới 7 giây.

Người dân tại nhiều bang của Mỹ đã nhìn thấy "cầu lửa" sáng rực ngay giữa ban ngày cũng như nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời khi thiên thạch phát nổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới