Tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần vào 19/5

Vào ngày 19/5, tiểu hành tinh mới phát hiện có tên 2026 JH2 sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần, khoảng 90.000 km.

Đây được xem là một trong những cuộc tiếp cận đáng chú ý của một tiểu hành tinh gần Trái đất trong năm 2026. Mọi người có thể quan sát tiểu hành tinh 2026 JH2 bằng kính thiên văn nghiệp dư khi nó bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần vào ngày 19/5 tới đây.

Vài ngày trước, các nhà thiên văn tại các đài quan sát như Đài Mount Lemmon và Đài Farpoint (cùng ở Mỹ) đã phát hiện tiểu hành tinh 2026 JH2. Các tính toán sơ bộ của giới nghiên cứu cho thấy 2026 JH2 thuộc nhóm tiểu hành tinh Apollo - thường được theo dõi chặt chẽ do có khả năng tiến gần Trái đất.

Theo dữ liệu hiện tại, tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ tiếp cận Mặt trăng trước khi bay ngang Trái đất. Vào khoảng 18h51 giờ UTC ngày 18/5 (tức 1h51 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam), 2026 JH2 sẽ cách Mặt trăng khoảng 0,00284 đơn vị thiên văn (AU, tương đương khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời. Một AU chính thức bằng 149.597.870.700m, khoảng 150 triệu km, 93 triệu dặm) .

Sau đó tiểu hành tinh 2026 JH2 tiếp tục lao về phía Trái đất và đạt khoảng cách gần nhất là từ 0,00064 AU đến 0,00058 AU vào khoảng 4h23 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán đường đi hiện tại của tiểu hành tinh 2026 JH2 cho thấy nó bay sượt qua rất gần quỹ đạo Trái đất vào ngày 19/5. Ảnh: NASA/JPL Small-Body Database Lookup.

Ở thời điểm tiếp cận tối đa, 2026 JH2 được dự đoán chỉ cách Trái đất khoảng 0,00064 AU (tương đương khoảng 90.000 km). Khoảng cách này chỉ bằng khoảng 24% khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng. Theo đó, đây trở thành một cuộc "bay sượt" rất gần theo tiêu chuẩn thiên văn học.

Dù bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần, nhưng các nhà khoa học khẳng định 2026 JH2 không có nguy cơ xảy ra va chạm với hành tinh xanh. Quỹ đạo hiện tại cho thấy tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ an toàn lướt qua Trái đất rồi tiếp tục hành trình quanh Mặt trời.

Do tiểu hành tinh 2026 JH2 sẽ đạt độ sáng khoảng 11,5 độ sao khi tiếp cận gần nhất nên tạo điều kiện thuận lợi để quan sát bằng các kính thiên văn nghiệp dư cỡ vừa trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dự án Virtual Telescope Project thông báo sẽ phát trực tiếp quá trình quan sát tiểu hành tinh 2026 JH2 từ khoảng 19h45 giờ UTC ngày 18/5 (tức 2h45 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam). Theo đó, những người yêu thiên văn trên thế giới có thể theo dõi sự kiện đáng chú ý này.