Vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ ở Cộng hòa Czech gây chấn động

Cảnh sát ở Cộng hòa Czech thông báo một tên trộm đã đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ thánh Lawrence và thánh Zdislava.

Tâm Anh (TH)

Theo thông tin từ cảnh sát của Cộng hòa Czech, vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ thánh Lawrence và thánh Zdislava xảy ra sau 16h theo giờ GMT ngày 12/5 (tức 23h theo giờ Việt Nam). Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy kẻ trộm dường như mặc đồ đen, đi giày trắng, đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava khoảng 800 tuổi rồi tẩu thoát.

Nhà thờ Saint Lawrence và Saint Zdislava ở Jablonne v Podjestedi, cách thành phố Praha 110 km về phía Bắc.

"Giá trị của hộp sọ bị đánh cắp hiện đang được đánh giá. Tuy nhiên, giá trị lịch sử của nó rõ ràng là không thể định lượng được", phát ngôn viên cảnh sát Dagmar Sochorova cho hay.

Chiếc tủ kính bị kẻ trộm phá hoại để đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava. Ảnh: CTK/Alamy.

Thánh Zdislava xứ Lemberk là một nữ quý tộc sống từ năm 1220 - 1252. Bà nổi tiếng với tấm lòng nhân ái và có những việc làm vì người nghèo. Bà được Giáo hoàng John Paul II phong thánh vào năm 1995.

“Đây là một tin tức kinh hoàng”, Tổng giám mục Prague Stanislav Pribyl cho biết sau khi nghe tin về vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava.

Theo Tổng giám mục Pribyl, hộp sọ của thánh Zdislava được mọi người tôn kính. Ông không thể tin được rằng có người lại thực hiện một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày để đánh cắp một thánh tích trong nhà thờ không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh đối với các tín đồ.

Tổng giám mục Pribyl cho hay hộp sọ của thánh Zdislava được đặt trên bàn thờ trong một nhà nguyện nhỏ - nơi bà sinh sống và làm việc hơn 750 năm trước.

Các vụ trộm cổ vật bảo tàng từng khiến thế giới chấn động

Ngay cả những nơi lưu giữ tinh hoa nhân loại cũng không thể miễn nhiễm với lòng tham và sự táo bạo của con người.

Trong dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của nhân loại, các viện bảo tàng luôn được xem là nơi thiêng liêng, lưu giữ những hiện vật lịch sử vô giá. Thế nhưng, lịch sử cũng từng chứng kiến không ít vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới. Những phi vụ ấy không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, mà còn làm lung lay niềm tin vào khả năng bảo vệ di sản văn hóa toàn cầu.

Một trong những vụ trộm bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới xảy ra vào năm 1911 tại bảo tàng Louvre (Pháp), khi bức “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci – kiệt tác hội họa vĩ đại nhất lịch sử – bị đánh cắp. Thủ phạm là Vincenzo Peruggia, một người thợ sơn người Ý từng làm việc tại Louvre. Lợi dụng hiểu biết về cơ cấu bảo vệ, anh ta giấu tranh trong áo khoác và mang ra ngoài mà không ai hay biết. Hai năm sau, Peruggia bị bắt tại Florence khi đang tìm cách bán tranh. Thay vì bị lãng quên, vụ trộm này lại khiến “Mona Lisa” trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, biến bức họa thành biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật Phục Hưng.

Vụ trộm mộ nào từng gây rúng động toàn Trung Quốc?

Theo lời kể của 1 bính lính cùng tham gia vào trận càn quét Đông Lăng năm đó cùng Tôn Điện Anh đã nhổ hết răng Vua Càn Long.

1. Tôn Điện Anh
Chấn động vụ trộm “thế kỷ” bộ não của thiên tài Einstein

Chỉ vài tiếng sau khi thiên tài Einstein qua đời, bộ não của nhà khoa học này đã bị một bác sĩ đánh cắp tại Bệnh viện Princeton. Sau khi vụ việc bị phát hiện, thủ phạm khai nhận động cơ thực hiện hành động điên rồ.

 Albert Einstein (14/3/1879 - 18/4/1955) là nhà vật lý có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Ông có nhiều thành tựu to lớn trong nghiên cứu khoa học, bao gồm thành tựu phát triển thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp... Thiên tài Einstein nhận giải Nobel Vật lý năm 1921 về hiệu ứng quang điện.
