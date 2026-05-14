Vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ ở Cộng hòa Czech gây chấn động

Cảnh sát ở Cộng hòa Czech thông báo một tên trộm đã đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ thánh Lawrence và thánh Zdislava.

Theo thông tin từ cảnh sát của Cộng hòa Czech, vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava trong nhà thờ thánh Lawrence và thánh Zdislava xảy ra sau 16h theo giờ GMT ngày 12/5 (tức 23h theo giờ Việt Nam). Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy kẻ trộm dường như mặc đồ đen, đi giày trắng, đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava khoảng 800 tuổi rồi tẩu thoát.

Nhà thờ Saint Lawrence và Saint Zdislava ở Jablonne v Podjestedi, cách thành phố Praha 110 km về phía Bắc.

"Giá trị của hộp sọ bị đánh cắp hiện đang được đánh giá. Tuy nhiên, giá trị lịch sử của nó rõ ràng là không thể định lượng được", phát ngôn viên cảnh sát Dagmar Sochorova cho hay.

Chiếc tủ kính bị kẻ trộm phá hoại để đánh cắp hộp sọ thánh Zdislava. Ảnh: CTK/Alamy.

Thánh Zdislava xứ Lemberk là một nữ quý tộc sống từ năm 1220 - 1252. Bà nổi tiếng với tấm lòng nhân ái và có những việc làm vì người nghèo. Bà được Giáo hoàng John Paul II phong thánh vào năm 1995.

“Đây là một tin tức kinh hoàng”, Tổng giám mục Prague Stanislav Pribyl cho biết sau khi nghe tin về vụ trộm hộp sọ thánh Zdislava.

Theo Tổng giám mục Pribyl, hộp sọ của thánh Zdislava được mọi người tôn kính. Ông không thể tin được rằng có người lại thực hiện một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày để đánh cắp một thánh tích trong nhà thờ không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh đối với các tín đồ.

Tổng giám mục Pribyl cho hay hộp sọ của thánh Zdislava được đặt trên bàn thờ trong một nhà nguyện nhỏ - nơi bà sinh sống và làm việc hơn 750 năm trước.

