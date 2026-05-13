Bộ trưởng Hegseth nói Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 12/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định trước các nhà lập pháp rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đe dọa của Iran đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu và các sản phẩm khác qua tuyến đường thủy quan trọng này.

"Cuối cùng thì chúng ta kiểm soát eo biển, bởi trên thực tế không tàu thuyền nào được phép đi vào nếu chúng ta không cho phép", Bộ trưởng Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Thượng nghị sĩ Chris Coons, một thành viên của Đảng Dân chủ đến từ Delaware, đã hỏi về chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở lại tuyến đường thủy này. "Người dân Mỹ đang đối mặt với giá xăng tiếp tục tăng", Thượng nghị sĩ Coons nói.

Tuy nhiên, ông Hegseth tránh đề cập cụ thể các bước tiếp theo của Mỹ ở Iran.

Theo báo cáo từ Lầu Năm Góc, tính đến ngày 12/5/2026, chi phí cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, bắt đầu từ 28/2/2026, đã chạm ngưỡng gần 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau hai tuần.

Trong diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, tiết lộ tại một hội nghị ở Tel Aviv rằng Israel đã gửi hệ thống phòng không Iron Dome đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo AP, UAE đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay cả sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được ký kết vào tháng trước.

Tuy nhiên, Iran không lập tức phản hồi về những phát biểu của Đại sứ Huckabee, mặc dù trong những năm qua họ nhiều lần ám chỉ rằng Israel duy trì sự hiện diện quân sự và tình báo tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Quân đội Israel cũng từ chối bình luận về phát biểu của Đại sứ Huckabee liên quan đến hệ thống Iron Dome, trong khi UAE chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Iran nêu 5 điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Nguồn tin cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Hãng Fars của Iran dẫn nguồn tin ngày 12/5 cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Theo nguồn tin, Tehran coi các điều kiện này là "những đảm bảo tối thiểu" cần thiết để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán mới nào với Washington.

Tổng thống Trump nói lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang 'nguy kịch'

Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang trong tình trạng "nguy kịch" sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho biết lệnh ngừng bắn với Iran đang "nguy kịch" sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran, trong đó được cho là bao gồm một số nhượng bộ về hạt nhân.

Hoạt động ngoại giao đình trệ cùng những vụ đấu pháo gần đây có thể đẩy Trung Đông trở lại tình trạng xung đột công khai và kéo dài cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến gây ra. Tehran hiện vẫn kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với vận chuyển dầu khí toàn cầu, trong khi Mỹ đang phong tỏa các cảng biển của Iran.

Ông Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất ngừng bắn mới nhất

Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

AP đưa tin, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới Washington thông qua nhà trung gian Pakistan vào ngày 10/5, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

"Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Trump viết trên mạng xã hội.

