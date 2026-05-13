Bộ trưởng Hegseth nói Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz

AP đưa tin, ngày 12/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định trước các nhà lập pháp rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đe dọa của Iran đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu và các sản phẩm khác qua tuyến đường thủy quan trọng này.

"Cuối cùng thì chúng ta kiểm soát eo biển, bởi trên thực tế không tàu thuyền nào được phép đi vào nếu chúng ta không cho phép", Bộ trưởng Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Thượng nghị sĩ Chris Coons, một thành viên của Đảng Dân chủ đến từ Delaware, đã hỏi về chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở lại tuyến đường thủy này. "Người dân Mỹ đang đối mặt với giá xăng tiếp tục tăng", Thượng nghị sĩ Coons nói.

Tuy nhiên, ông Hegseth tránh đề cập cụ thể các bước tiếp theo của Mỹ ở Iran.

Theo báo cáo từ Lầu Năm Góc, tính đến ngày 12/5/2026, chi phí cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, bắt đầu từ 28/2/2026, đã chạm ngưỡng gần 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau hai tuần.

Trong diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, tiết lộ tại một hội nghị ở Tel Aviv rằng Israel đã gửi hệ thống phòng không Iron Dome đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo AP, UAE đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay cả sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được ký kết vào tháng trước.

Tuy nhiên, Iran không lập tức phản hồi về những phát biểu của Đại sứ Huckabee, mặc dù trong những năm qua họ nhiều lần ám chỉ rằng Israel duy trì sự hiện diện quân sự và tình báo tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Quân đội Israel cũng từ chối bình luận về phát biểu của Đại sứ Huckabee liên quan đến hệ thống Iron Dome, trong khi UAE chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

