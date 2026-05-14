Phát hiện mới về hành tinh nóng nhất của Hệ Mặt trời

Theo nghiên cứu mới, sao Kim - hành tinh nóng nhất của Hệ Mặt trời - có khả năng bảo tồn tàn tích của các tàu vũ trụ tốt hơn suy nghĩ trước đây.

Sao Kim được biết đến là hành tinh nóng nhất của Hệ Mặt trời. Nơi đây sở hữu áp suất khí quyển khổng lồ, nhiệt độ bề mặt đủ để nóng chảy kim loại chì. Đó là lý do lâu nay sao Kim được cho đã phá hủy bất kỳ tàu vũ trụ nào đáp xuống bề mặt hành tinh trong các sứ mệnh thăm dò trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Geoarchaeology của các chuyên gia chỉ ra có thể vẫn còn sót lại một số tàn tích tàu vũ trụ từng "ghé thăm" sao Kim.

Cụ thể, nhóm chuyên gia tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ bảo tồn của các tàu thăm dò bề mặt sao Kim. Sau khi phân tích 15 sứ mệnh từng phóng tàu vũ trụ tiếp cận sao Kim trong giai đoạn từ năm 1965 - 1985, họ cho rằng vẫn còn ít nhất 7 tàu thăm dò còn sót lại trên bề mặt sao Kim.

Theo Gizmodo, mặc dù có những điểm tương đồng với Trái đất về kích thước, khối lượng và thành phần kết cấu, nhưng sao Kim có bầu khí quyển dày và khóa chặt sức nóng theo kiểu hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ bề mặt của sao Kim lên đến 467 độ C. Áp suất khí quyển cũng lớn gấp khoảng 93 lần so với mức độ tại mực nước biển trên Trái đất.

Hình minh họa tàu vũ trụ Pioneer Venus 1 của NASA. Ảnh: NASA.

Nhằm xác minh khả năng tồn tại của tàu vũ trụ trên bề mặt sao Kim, nhóm của chuyên gia Luca Forassiepi (Italy) đã thử nghiên cứu Tàu thăm dò ban ngày trên sao Kim, được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng năm 1978. Tàu vũ trụ này được thiết kế để thu thập dữ liệu về khí quyển sao Kim trong lúc đáp xuống bề mặt hành tinh.

Đáng ngạc nhiên là tàu thăm dò có kích thước nhỏ này có thể tồn tại theo sau cú va chạm mạnh vào thời điểm đáp xuống bề mặt sao Kim và tiếp tục truyền dữ liệu về địa cầu trong 67 phút 37 giây trước khi bị vô hiệu hóa bởi nhiệt độ, áp suất khí quyển và hết năng lượng.

Tuy nhiên, kết quả mô phỏng trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy một số bộ phận của Tàu thăm dò ban ngày trên sao Kim có thể đã tồn tại lâu hơn nhiều sau khi gửi tín hiệu cuối cùng về Trái đất.

Tàu Pioneer chủ yếu cấu tạo bằng titanium, với các giá đỡ làm bằng beryllium và những hộp thiết bị bằng nhôm bên trong. Các cuộc thử nghiệm trong môi trường giả lập của khí quyển sao Kim cho thấy titanium có khả năng chống chịu rất tốt. Do vậy, tàu có lẽ vẫn giữ được phần lớn cấu trúc tổng thể.

Các thiết bị nhôm cũng có thể còn khá nguyên vẹn nhờ năng lực chống ăn mòn tương tự như titanium. Những phần còn lại như vòng đệm được dùng để duy trì áp suất bên trong tàu có thể đã hỏng sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường hành tinh.

Dựa trên những phát hiện mới, nhóm nghiên cứu cho rằng còn ít nhất 7 tàu thăm dò từng đáp xuống bề mặt sao Kim vẫn có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh này cho đến ngày nay.

Những tàu vũ trụ đó không chỉ là một phần của lịch sử chinh phục không gian mà còn hứa hẹn cung cấp thông tin cho các sứ mệnh tương lai hướng đến những hành tinh khắc nghiệt và khó tiếp cận khác.

