Lạc lối trong 'ốc đảo' của sự sống giữa sa mạc Sahara chết chóc

Nằm ở miền bắc Niger, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Aïr và Ténéré trải rộng trên diện tích khoảng 7,7 triệu héc-ta, là một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1991, nơi đây bao gồm hai cảnh quan tương phản nhưng bổ sung cho nhau: dãy núi Aïr hùng vĩ với nguồn nước và các thung lũng khô, cùng biển cát Ténéré – một trong những vùng sa mạc khắc nghiệt nhất của Sahara.

Ảnh: Britannica

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là vùng đất hoàn toàn chết chóc. Thế nhưng, chính sự đa dạng địa hình đã tạo nên những "ốc đảo sinh học" hiếm hoi. Dãy núi Aïr, có nhiều đỉnh cao vượt 1.800 mét, hứng được lượng mưa nhiều hơn vùng đồng bằng xung quanh. Nước mưa tích tụ trong các khe núi và lòng chảo, nuôi dưỡng cây cối cùng nhiều loài động vật có thể tồn tại giữa biển cát rộng lớn.

Ảnh: Le Guide du Routard

Khu bảo tồn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật thích nghi đặc biệt với môi trường sa mạc, như linh dương addax, linh dương sừng kiếm, cừu Barbary, cáo Fennec và báo Sahara cực kỳ hiếm gặp. Trong số đó, addax – loài linh dương trắng với cặp sừng xoắn duyên dáng – được xem là biểu tượng của sức sống giữa Sahara, dù hiện đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp ngoài tự nhiên. Ngoài các loài thú, Aïr và Ténéré còn là điểm dừng chân quan trọng của nhiều loài chim di cư vượt qua châu Phi.

Ảnh: Sahara Conservation

Không chỉ giàu giá trị sinh học, nơi đây còn là "bảo tàng ngoài trời" của lịch sử nhân loại. Hàng nghìn bức tranh và hình khắc trên đá có niên đại từ hàng nghìn năm trước mô tả hươu cao cổ, voi, hà mã, gia súc và cả con người. Những hình ảnh ấy là bằng chứng cho thấy Sahara từng là vùng đất xanh tươi với sông hồ và thảo nguyên rộng lớn trước khi khí hậu dần khô hạn, biến nơi đây thành sa mạc lớn nhất thế giới.

Aïr và Ténéré cũng là quê hương truyền thống của người Tuareg – dân tộc du mục nổi tiếng với những đoàn lạc đà băng qua Sahara. Trong nhiều thế kỷ, họ đã phát triển kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc, biết cách tìm nguồn nước, định hướng bằng các vì sao và thích nghi với điều kiện khắc nghiệt mà ít cộng đồng nào có thể chịu đựng.

Tuy nhiên, khu bảo tồn hiện phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, săn bắt trái phép và bất ổn an ninh trong khu vực. Một số quần thể động vật lớn đã suy giảm mạnh, khiến công tác bảo tồn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Aïr và Ténéré cũng được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa, nhằm thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Aïr và Ténéré là minh chứng rằng ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất, thiên nhiên vẫn có thể tạo nên những hệ sinh thái độc đáo và bền bỉ. Giữa biển cát tưởng chừng vô tận của Sahara, vùng đất này vẫn kể câu chuyện về sự sống, lịch sử và khả năng thích nghi phi thường của cả con người lẫn muôn loài.