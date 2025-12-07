Hà Nội

Kỳ thú loài chim nhỏ như gà nhưng là họ hàng của đà điểu

Kỳ thú loài chim nhỏ như gà nhưng là họ hàng của đà điểu

Những loài chim nhỏ bé thuộc bộ Gà đà điểu (Tinamiformes) tưởng bình thường nhưng lại có nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến giới nghiên cứu rất thích thú.

T.B (tổng hợp)
Thuộc nhóm chim bay yếu. Dù có cánh, gà đà điểu chỉ bay được quãng ngắn và chủ yếu chạy nhanh để thoát hiểm. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trong rừng Nam Mỹ. Chúng phân bố ở Mexico, Trung Mỹ và gần như toàn bộ các vùng rừng của Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Là họ hàng gần với đà điểu và kiwi. Chúng thuộc nhánh chim cổ Ratitae, chung tổ tiên xa với các loài chạy bộ như đà điểu. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng về loài. Bộ Tinamiformes có hơn 40 loài gà đà điểu với hình dạng, màu lông và tập tính rất khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Trứng lớn bất thường. Trứng của các loài gà đà điểu có lớp vỏ bóng, nhiều màu sắc và tỉ lệ kích thước rất lớn so với cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Gà trống chăm con. Ở nhiều loài gà đà điểu, chim trống ấp trứng và nuôi con, trong khi chim mái tiếp tục giao phối với con trống khác để đẻ trứng. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu vang xa. Nhiều loài gà đà điểu phát ra tiếng hú trầm, vang hàng kilomet để giao tiếp và định vị đồng loại. Ảnh: Pinterest.
