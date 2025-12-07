Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga giao hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới cho Belarus

Quân sự

Nga giao hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới cho Belarus

Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.

Thiên Đăng
Trong vài tháng qua, Nga đã cung cấp nhiều thiết bị quân sự cho Belarus, một trong những đồng minh thân cận và quan trọng nhất của nước này. Ảnh: @ Missilery.
Trong vài tháng qua, Nga đã cung cấp nhiều thiết bị quân sự cho Belarus, một trong những đồng minh thân cận và quan trọng nhất của nước này. Ảnh: @ Missilery.
Sự hợp tác giữa hai nước đã được hiện thực hóa thông qua việc chuyển giao máy bay chiến đấu Su-30SM2, trực thăng tấn công Mil Mi-35M và gần đây hơn là việc Lực lượng Vũ trang Belarus tiếp nhận thêm hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2. Ảnh: @ Missilery.
Sự hợp tác giữa hai nước đã được hiện thực hóa thông qua việc chuyển giao máy bay chiến đấu Su-30SM2, trực thăng tấn công Mil Mi-35M và gần đây hơn là việc Lực lượng Vũ trang Belarus tiếp nhận thêm hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2. Ảnh: @ Missilery.
Được phát triển ban đầu từ thời Liên Xô và đưa vào sử dụng năm 1983, Tor đã trở thành một trong những hệ thống phòng không tầm ngắn nổi bật nhất. Ảnh: @ Missilery.
Được phát triển ban đầu từ thời Liên Xô và đưa vào sử dụng năm 1983, Tor đã trở thành một trong những hệ thống phòng không tầm ngắn nổi bật nhất. Ảnh: @ Missilery.
Mặc dù đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi được đưa vào sử dụng, tổ hợp công nghiệp Nga vẫn tiếp tục cải tiến thiết kế, và tích hợp những cải tiến liên tiếp thông qua việc giới thiệu một số lượng lớn các biến thể hệ thống tên lửa đất đối không Tor. Ảnh: @ Бабель.
Mặc dù đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi được đưa vào sử dụng, tổ hợp công nghiệp Nga vẫn tiếp tục cải tiến thiết kế, và tích hợp những cải tiến liên tiếp thông qua việc giới thiệu một số lượng lớn các biến thể hệ thống tên lửa đất đối không Tor. Ảnh: @ Бабель.
Trong trường hợp cụ thể của Lực lượng Vũ trang Belarus, họ đang vận hành một số lượng lớn các hệ thống Tor tương ứng với biến thể Tor-M2E, cùng với bốn tổ hợp Tor-M2K. Ảnh: @ Бабель.
Trong trường hợp cụ thể của Lực lượng Vũ trang Belarus, họ đang vận hành một số lượng lớn các hệ thống Tor tương ứng với biến thể Tor-M2E, cùng với bốn tổ hợp Tor-M2K. Ảnh: @ Бабель.
Tuy nhiên, theo xác nhận từ Bộ Quốc phòng Belarus, số lượng của chúng đã tăng lên đáng kể với sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới do phía Nga cung cấp. Ảnh: @ Military Review.
Tuy nhiên, theo xác nhận từ Bộ Quốc phòng Belarus, số lượng của chúng đã tăng lên đáng kể với sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới do phía Nga cung cấp. Ảnh: @ Military Review.
Về vấn đề này, Đại tá Pavel Grebenchuk thuộc Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố: “Việc bổ sung lô hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới của Nga cho lữ đoàn thể hiện sự gia tăng năng lực tác chiến của chúng tôi, từ đó khả năng hoàn thành nhiệm vụ phòng không cho các mục tiêu được giao sẽ tốt hơn”. Ảnh: @ Military Review.
Về vấn đề này, Đại tá Pavel Grebenchuk thuộc Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố: “Việc bổ sung lô hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới của Nga cho lữ đoàn thể hiện sự gia tăng năng lực tác chiến của chúng tôi, từ đó khả năng hoàn thành nhiệm vụ phòng không cho các mục tiêu được giao sẽ tốt hơn”. Ảnh: @ Military Review.
Cũng theo Đại tá Pavel Grebenchuk, Quân nhân của lữ đoàn đã thành thạo loại hệ thống tên lửa đất đối không này và sẵn sàng triển khai trong mọi điều kiện tác chiến. Ảnh: @ Military Review.
Cũng theo Đại tá Pavel Grebenchuk, Quân nhân của lữ đoàn đã thành thạo loại hệ thống tên lửa đất đối không này và sẵn sàng triển khai trong mọi điều kiện tác chiến. Ảnh: @ Military Review.
Đại tá Pavel Grebenchuk nói thêm: “Kết quả đánh giá xuất sắc đạt được sau các vụ phóng đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến-chiến thuật với nhiều loại vũ khí khác nhau là minh chứng rõ ràng cho điều này. Tương tự, hệ thống tên lửa đất đối không loại này đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong khuôn khổ hoạt động quân sự đặc biệt”. Ảnh: @ Military Review.
Đại tá Pavel Grebenchuk nói thêm: “Kết quả đánh giá xuất sắc đạt được sau các vụ phóng đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến-chiến thuật với nhiều loại vũ khí khác nhau là minh chứng rõ ràng cho điều này. Tương tự, hệ thống tên lửa đất đối không loại này đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong khuôn khổ hoạt động quân sự đặc biệt”. Ảnh: @ Military Review.
Và Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới do Nga cung cấp còn có tính cơ động cao, thời gian phản ứng ngắn và có khả năng tiêu diệt đồng thời nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái. Ảnh: @ Military Review.
Và Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 mới do Nga cung cấp còn có tính cơ động cao, thời gian phản ứng ngắn và có khả năng tiêu diệt đồng thời nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái. Ảnh: @ Military Review.
Thiên Đăng
#Nga #tên lửa đất đối không Tor-M2 #Belarus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT