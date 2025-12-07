Hà Nội

Tàn tích vương cung thánh đường ở thành cổ Lystra giấu bí ẩn gì?

Kho tri thức

Tàn tích vương cung thánh đường ở thành cổ Lystra giấu bí ẩn gì?

Khai quật thành phố cổ Lystra của Anatolia, nơi lịch sử và đức tin hội tụ, các chuyên gia tiết lộ một sự thật bất ngờ.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Thành phố cổ Lystra là một thành phố thuộc địa thời La Mã. Nhờ ý nghĩa lịch sử to lớn, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà sử học và khảo cổ học trong hơn 150 năm qua. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi tiến hành khai quật tại Lystra, một địa điểm có tầm quan trọng sâu sắc không chỉ đối với lịch sử Konya mà còn cả Anatolian, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là tàn tích còn sót lại của một vương cung thánh đường dài chừng khoảng 30 mét. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Vương cung thánh đường này ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Cấu trúc ban đầu dường như được xây dựng rất công phu. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Trần và tường vương cung thánh đường này còn có dấu vết dát vàng, cho thấy trình độ kỹ thuật xây dựng đỉnh cao. Bên trong được trang trí bằng những bức tranh khảm mạ vàng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự hiện diện của các họa tiết trang trí trên sàn càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công trình này vào thời điểm đó. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Mimiroğlu giải thích rằng, công trình này rất có thể đã bị phá hủy trong cuộc chinh phạt của người Hồi giáo và nhóm nghiên cứu đã phát hiện dấu vết của một vụ hỏa hoạn lớn. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Tàn tích #vương cung thánh đường #thành phố cổ #Lystra #công trình

