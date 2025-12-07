Hà Nội

Ngỡ ngàng nơi ẩn náu của loài rồng Komodo lớn nhất thế giới

Kho tri thức

Vườn quốc gia Komodo (Indonesia) là nơi duy nhất trên thế giới sinh sống tự nhiên của rồng Komodo – loài thằn lằn lớn nhất hành tinh.

Được thành lập năm 1980. Mục đích ban đầu của Vườn quốc gia Komodo là bảo tồn rồng Komodo và hệ sinh thái đặc trưng của khu vực. Ảnh: Pinterest.
Là nơi duy nhất có rồng Komodo hoang dã. Chúng sống trên các đảo Komodo, Rinca và một phần Flores. Ảnh: Pinterest.
Rồng Komodo dài tới 3 mét. Đây là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Nhiều loài động vật đặc hữu. Ngoài rồng Komodo, Vườn quốc gia Komodo còn có nhiều loài chim, bò sát và thú chỉ xuất hiện trong khu vực. Ảnh: floresbirdwatching.com.
Có hệ san hô đa dạng. Vùng biển Komodo nổi tiếng với rạn san hô rực rỡ và hoạt động lặn biển. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khô cằn quanh năm. Mùa khô kéo dài khiến cảnh quan Vườn quốc gia Komodo mang nét bán hoang mạc. Ảnh: Pinterest.
UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1991. Khu vực trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới nhờ những giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Lượng du khách tăng nhanh gần đây. Vườn quốc gia Komodo ngày càng trở thành điểm đến phổ biến với cộng đồng du lịch mạo hiểm. Ảnh: Pinterest.
