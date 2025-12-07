Ngỡ ngàng nơi ẩn náu của loài rồng Komodo lớn nhất thế giới

Vườn quốc gia Komodo (Indonesia) là nơi duy nhất trên thế giới sinh sống tự nhiên của rồng Komodo – loài thằn lằn lớn nhất hành tinh.
Khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Tucson 2025 mới nổi bật hơn bởi sự kết hợp giữa trang bị an toàn toàn diện và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại...
Đây là dự án để kỉ niệm 35 năm dòng máy SNES được công bố tại Nhật Bản.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Các nhà nghiên cứu có khám phá quan trọng về một trong những con tê giác lông mịn cuối cùng trên Trái đất. Con tê giác này nằm trong dạ dày của một con chó con.
Đám cưới Á hậu Hương Ly quy tụ nhiều mỹ nhân Việt: Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu, Khánh Vân, Mâu Thuỷ.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Dù căn nhà chỉ vỏn vẹn 8m² nhưng mọi thứ được sắp xếp khoa học, tạo cảm giác chật nhưng không bí, đơn giản nhưng có chất riêng.
Cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm có sự đồng điệu trong phong cách thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đi du lịch.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Thời điểm cuối tháng 10, các con giáp này dễ dàng thu hút tài lộc, mở rộng mối quan hệ, đón nhận cơ hội lớn trong công việc và cuộc sống.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy một chiếc xe kéo 2.500 năm tuổi ở Trung Quốc, hai huy hiệu rồng dát vàng được tìm thấy cùng với chiếc xe.
Science Inc. ra mắt “máy giặt người Mirai” có thể rửa sạch cơ thể và tâm hồn, giá tới 10 tỷ đồng.
Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa khi xuất hiện tại sự kiện thời trang cùng các sao Việt.
Chiếc bình đồng chứa đầy vàng Byzantine được tìm thấy ở cảng Caesarea gắn liền với lịch sử rùng rợn.
Linh dương Bongo (Tragelaphus eurycerus) là một trong những loài linh dương đẹp và bí ẩn nhất châu Phi, nổi bật nhờ bộ lông sọc vằn hấp dẫn.
Sau thời gian thử nghiệm trên đường phố, mẫu xe VinFast EC Van chạy điện phiên bản thương mại đã sẵn sàng bàn giao cho những khách hàng đặt cọc sớm.
Mẫu xe máy điện Scoox Zero X7 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc mang phong cách thiết kế độc đáo với các trang bị cực ấn tượng và sức mạnh bất ngờ.
Lexus vừa chính thức ra mắt mẫu xe thể thao thuần điện mang tên LFA Concept, mở ra chương mới cho dòng xe hiệu suất cao của thương hiệu hạng sang Nhật Bản.
Leon Yuriar Angela Michelle được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất ở Miss Cosmo 2025. Mới đây, mỹ nhân Mexico trình báo việc bị mất túi xách.
Loạt hình mới nhất của MLee tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual “không tuổi”, ngày càng mặn mà, cá tính và đậm chất nghệ sĩ.
Quỳnh Anh Shyn tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang và sự táo bạo trong phong cách cá nhân khi tung loạt ảnh bikini nóng bỏng từ chuyến du lịch Thái Lan.