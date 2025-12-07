Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Subaru Forester gần 1,4 tỷ tại Việt Nam giành giải xe của năm tại Nhật

Subaru Forester 2025 chính thức vượt qua hai đối thủ nặng ký là Honda Prelude và Toyota Crown Estate để giành giải thưởng "Xe của năm" tại Nhật Bản lần thứ 46.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 - đã ăn chơi thì không nên tụt lùi.

Thị trường ôtô Nhật Bản vừa qua đã tìm ra chủ nhân mới cho danh hiệu "Xe của năm" (Car of the Year Japan - JCOTY). Vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Honda Prelude và Toyota Crown Estate, mẫu SUV Subaru Forester đã được vinh danh ở vị trí cao nhất, đánh dấu sự trở lại đầy của thương hiệu chòm sao Pleiades.

Chiến thắng của Subaru Forester tại mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Subaru mới lại chạm tay vào danh hiệu cao quý này. Lần gần nhất hãng xe Nhật Bản đạt giải là vào năm 2020 với mẫu Levorg Sportswagon.

1-8098.jpg
Subaru Forester gần 1,4 tỷ tại Việt Nam giành giải xe của năm tại Nhật.

Theo đánh giá từ Ủy ban Xe của năm Nhật Bản, phiên bản Forester Hybrid đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cho gia đình. Mẫu xe không chỉ mang lại sự thoải mái trong các hành trình dài mà còn sở hữu khả năng off-road ấn tượng, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn khắt khe vốn là bản sắc của Subaru.

Về mặt kỹ thuật, Forester 2025 tiếp tục kế thừa nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform trứ danh, giúp tăng cường độ cứng vững, giảm rung lắc và tối ưu hóa độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Hệ dẫn động bốn bánh đối xứng S-AWD cũng được tinh chỉnh để phân bổ lực kéo chính xác hơn. Bên cạnh đó, chế độ lái địa hình X-Mode thế hệ mới và hệ thống an toàn chủ động EyeSight với camera góc rộng, thuật toán nhận diện nâng cao đã giúp mẫu xe này ghi điểm tuyệt đối về công nghệ và an toàn.

2-4916.jpg
Đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc đua năm nay là mẫu xe Honda Prelude.

Đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc đua năm nay là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ Honda Prelude. Ở thế hệ mới nhất, Prelude được ví như một sự "tái sinh" dưới hình hài sports compact hybrid. Honda đã thành công trong việc tạo ra một mẫu xe vừa thỏa mãn cảm giác lái phấn khích, vừa đáp ứng xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Để làm được điều này, Honda không chỉ tinh chỉnh hệ truyền động và khung gầm mà còn ứng dụng hàng loạt công nghệ chủ lực về kiểm soát lực kéo và đánh lái. Thiết kế khí động học mới với trọng tâm thấp và phân bổ trọng lượng tối ưu giúp người lái cảm nhận được sự kết nối trực tiếp với mặt đường. Vị trí á quân khẳng định Honda vẫn giữ vững bản sắc thể thao đặc trưng ngay cả trên các dòng xe lai điện hiện đại.

3-3554.jpg
Xếp ngay sau Honda là mẫu xe sang Toyota Crown Estate ở vị trí thứ ba.

Xếp ngay sau Honda là mẫu xe sang Toyota Crown Estate ở vị trí thứ ba. Đây là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của Toyota trong việc tái định nghĩa dòng xe Crown huyền thoại theo hướng đa dụng hơn. Là biến thể lai giữa wagon và SUV, Crown Estate sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp với hệ thống treo tinh chỉnh đặc biệt. Chiếc xe mang lại độ êm mượt đẳng cấp của một chiếc sedan hạng sang nhưng vẫn đảm bảo sự cứng vững cần thiết khi chở tải hoặc vận hành ở dải tốc độ cao.

Giải thưởng "Xe của năm" tại Nhật Bản là sự kiện thường niên uy tín được tổ chức từ năm 1980 đến nay, với hội đồng giám khảo bao gồm các nhà báo chuyên về ôtô hàng đầu tại Nhật Bản. Năm nay là lần thứ 46 giải thưởng được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là thước đo tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp ôtô nội địa.

4-4987.jpg
Giải thưởng "Xe của năm" tại Nhật Bản là sự kiện thường niên uy tín từ năm 1980 đến nay, với hội đồng giám khảo bao gồm các nhà báo chuyên về ôtô hàng đầu.

Các mẫu xe tham gia tranh giải năm nay là những dòng xe du lịch, xe gia đình mới ra mắt hoặc được tái thiết kế và bán ra tại thị trường Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2024 đến 31/10/2025. Hội đồng giám khảo đã đánh giá khắt khe dựa trên hàng loạt tiêu chí toàn diện bao gồm thiết kế, độ an toàn, hiệu suất vận hành, mức độ tiện nghi, tính thực dụng, khả năng đổi mới công nghệ và mức độ thân thiện với môi trường.

#Subaru Forester giành giải xe của năm 2025 #giá xe Subaru Forester 2025 #Subaru Forester 2025 tại Việt Nam #đánh giá xe Subaru Forester 2025 #Honda Prelude và Toyota Crown Estate #xe của năm 2025 tại Nhật Bản

Bài liên quan

Xe

Subaru Forester 2025 chốt lịch ra mắt Việt Nam, giá dự kiến từ 1,3 tỷ

Mới đây, Subaru Việt Nam đã gửi thư mời đến giới truyền thông tham dự hành trình trải nghiệm mẫu Subaru Forester 2025 vào ngày 12 - 13/11 tới.

1-7968.jpg
Theo nguồn tin từ đại lý, Subaru Forester 2025 sẽ về Việt Nam vào đầu tháng 11/2025, xe dự kiến sẽ chỉ còn hai phiên bản thay vì ba như hiện nay. Xe có mức giá ước tính từ 1,3 - 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Forester thế hệ hiện hành đang được niêm yết từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng.
2-5584.jpg
Dù vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, mẫu xe SUV Subaru Forester 2025 sở hữu một số tinh chỉnh ở lưới tản nhiệt, cụm đèn và cản trước mang lại diện mạo mạnh mẽ, hiện đại hơn. Đèn chiếu sáng và đèn hậu đều dùng công nghệ LED, mâm xe kích thước 18 inch.
Xem chi tiết

Xe

Mục sở thị SUV địa hình Subaru Forester Wilderness 2026, hơn 38.000 USD

Subaru mới đây đã công bố giá bán cho mẫu Forester Wilderness 2026 phiên bản địa hình. Xe có mức giá khởi điểm 38.385 USD, tăng 2.100 USD so với bản cũ.

10.jpg
Forester Wilderness 2026 là phiên bản nâng cấp toàn diện, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và khả năng off-road cải thiện rõ rệt. Xe được trang bị cản trước mới, lưới tản nhiệt thiết kế lại, tấm ốp bảo vệ gầm,...
2.jpg
Đèn sương mù đặc biệt và decal mờ trên nắp ca-pô nhằm giảm độ chói khi vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống treo chuyên dụng giúp khoảng sáng gầm đạt 236 mm, cao hơn 15 mm so với phiên bản tiêu chuẩn.
Xem chi tiết

Xe

Subaru Forester tiếp tục giảm đến 200 triệu đồng tháng 4/2025

Đây là chương trình ưu đãi 200 triệu đồng tháng 4/2025, dành cho những chiếc Subaru Forester sản xuất năm 2024 nhằm giải phóng hàng tồn kho.

Subaru Forester tiep tuc giam den 200 trieu dong thang 4/2025

Ngay từ đầu tháng 4/2025, thương hiệu Subaru đã công bố chương trình khuyến mãi mới dành cho dòng xe Forester. Theo đó, trong tháng này, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ được áp dụng giá bán ưu đãi chỉ từ 829 - 999 triệu đồng.

Subaru Forester tiep tuc giam den 200 trieu dong thang 4/2025-Hinh-2

Cụ thể hơn, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn có giá ưu đãi chỉ 829 triệu đồng, rẻ hơn 140 triệu so với mức niêm yết. Trong khi đó, cả 2 bản 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight đều được giảm giá 200 triệu đồng. Giá ưu đãi của 2 bản này lần lượt là 899 triệu và 999 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới