254 đồng xu cổ lộ diện từ tàn tích Nhà thờ Hồi giáo gây chấn động

Kho tri thức

Một chiếc hũ đất sét chứa 254 đồng tiền xu cổ bất ngờ được tìm thấy trong tàn tích Nhà thờ Hồi giáo Khirki, khơi dậy làn sóng tò mò về bí ẩn khảo cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nhà thờ Hồi giáo Khirki là một công trình kiến ​​trúc có từ thế kỷ 14 Sau Công Nguyên ở gần Satpula, Nam Delhi, Ấn Độ. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Công trình này được xây dựng dưới thời Tughluqs, với kiến ​​trúc giống như lâu đài. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại Nhà thờ Hồi giáo Khirki ở Nam Delhi, Ấn Độ này, các chuyên gia đến từ Cục Khảo cổ học Ấn Độ bất ngờ tìm thấy rất nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Đó là một chiếc hũ đất sét cổ chứa tới 254 đồng tiền bằng đồng có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Việc xác định niên đại chính xác chỉ có thể được thực hiện sau khi làm sạch cặn trên các đồng tiền xu này. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Có thể thấy rằng, một số đồng tiền xu được đúc dưới tên Islam Shah của triều đại Suri. Islam Shah là con trai của Sher Shah, người sáng lập triều đại Suri. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Có những dòng chữ khắc trên một vài đồng tiền xu cho thấy, chúng có thể thuộc về triều đại Lodi. Vì vậy, chắc chắn rằng những đồng tiền xu này thuộc về cả triều đại Lodi và Suri. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
Các chuyên gia sẽ gửi chúng đến phòng thí nghiệm để làm sạch và tiến hành giải mã các dòng chữ khắc còn lại trên các đồng tiền cổ này.
