Đôi giày Nike kỳ dị tích hợp luôn máy Nintendo, đi mỏi thì dừng lại chơi game

Số hóa

Đôi giày Nike kỳ dị tích hợp luôn máy Nintendo, đi mỏi thì dừng lại chơi game

Đây là dự án để kỉ niệm 35 năm dòng máy SNES được công bố tại Nhật Bản.

Tuệ Minh
Nhà thiết kế Gustavo Bonzanini tại Singapore vừa giới thiệu một dự án nghệ thuật đặc biệt mang tên AIR SNES, nhằm kỷ niệm 35 năm ngày Super Nintendo (SNES) ra mắt tại Nhật Bản.
Thay vì chỉ tái hiện phong cách thiết kế của máy chơi game kinh điển này, Bonzanini đã đưa hẳn một hệ máy SNES hoạt động thực sự vào bên trong một đôi Nike Air Max 90.
Theo chia sẻ trong thông cáo gửi tới Engadget, Bonzanini cho biết ý tưởng nảy sinh sau khi ông quan sát nhiều màn hợp tác giữa các thương hiệu giày thể thao và các dòng game nổi tiếng.
Ông tự hỏi liệu một đôi giày mang phong cách trò chơi có thể biến thành một máy chơi game thật hay không. AIR SNES chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.
Đôi giày được trang bị Raspberry Pi Zero W chạy trình giả lập RetroPie, toàn bộ phần cứng được tùy biến để đặt gọn trong phần lưỡi gà. Thiết bị có pin đủ cho khoảng 30 phút chơi liên tục và được tích hợp cổng HDMI ngay trên thân giày.
Về điều khiển, AIR SNES hỗ trợ tay cầm SNES nguyên bản, đồng thời tương thích với bộ 8BitDo Mod Kit kết nối qua Bluetooth với Raspberry Pi.
Tất cả cấu phần này biến đôi giày thành một hệ console thu nhỏ hoàn chỉnh, có thể chơi những tựa game kinh điển như Donkey Kong Country chỉ bằng cách kết nối... giày với màn hình.
Bonzanini nói rằng đây là cách ông tôn vinh cả văn hóa sneaker lẫn lịch sử của SNES, đồng thời mở rộng ranh giới giữa thiết kế giày và công nghệ.
Tuy nhiên, AIR SNES chỉ là sản phẩm tạo ra một lần duy nhất để kỷ niệm cột mốc 35 năm, không được bán ra thị trường.
Công nghệ Air Max bên trong những đôi giày Nike đắt đỏ.
