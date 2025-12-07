Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện xưởng rượu vang 1.600 năm, danh tính chủ nhân gây sốc

Kho tri thức

Phát hiện xưởng rượu vang 1.600 năm, danh tính chủ nhân gây sốc

Xưởng rượu vang và dòng chữ khắc thuộc về một người giàu có thuộc tộc người Samari được phát hiện ở Israel.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật ở quận Sharon Plain phía nam Samaria, Israel, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Cổ Vật Israel bất ngờ tìm thấy tàn tích cổ xưa thú vị. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Trong quá trình khai quật ở quận Sharon Plain phía nam Samaria, Israel, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Cổ Vật Israel bất ngờ tìm thấy tàn tích cổ xưa thú vị. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một xưởng sản xuất rượu vang. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một xưởng sản xuất rượu vang. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Xưởng rượu vang này có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi thuộc vào thời kỳ Byzantine. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Xưởng rượu vang này có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi thuộc vào thời kỳ Byzantine. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Tài sản này thuộc về một người Samaritan giàu có tên là Adios từng sống trong khu vực này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Tài sản này thuộc về một người Samaritan giàu có tên là Adios từng sống trong khu vực này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Điều kỳ thú là tại tàn tích của xưởng rượu vang cổ xưa này, các chuyên gia còn tìm thấy dòng thông điệp lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Điều kỳ thú là tại tàn tích của xưởng rượu vang cổ xưa này, các chuyên gia còn tìm thấy dòng thông điệp lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Đó là một bức tranh khảm đá viết bằng tiếng Hy Lạp. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Đó là một bức tranh khảm đá viết bằng tiếng Hy Lạp. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Thông điệp này được dịch ra như sau: “"Chỉ có Chúa mới giúp được điền trang xinh đẹp của Master Adios, amen". Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Thông điệp này được dịch ra như sau: “"Chỉ có Chúa mới giúp được điền trang xinh đẹp của Master Adios, amen". Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Đây là dòng chữ khắc chứa lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của chủ sở hữu điền trang này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Đây là dòng chữ khắc chứa lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của chủ sở hữu điền trang này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Xưởng #rượu vang #tàn tích #đá #thông điệp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT