Bảo Khuyên Susan táo bạo với váy lụa đỏ đầy mê hoặc

Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.
Tin đồn mẫu xe ga Honda Click 160 Street Edition phiên bản mới mang đậm phong cách street, sinh ra để lướt phố, chuẩn bị ra mắt khiến dân chơi xe máy nhộn nhịp.
Khánh Vân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Loạt ảnh do Nguyễn Long - chồng nàng hậu ghi lại.
Còn trẻ tuổi, nhưng vì nghiện rượu và không chịu làm ăn, Khánh đã giả vờ thuê xe ôm rồi ra tay hạ sát người lái xe già để cướp tài sản.
Một chiếc hũ đất sét chứa 254 đồng tiền xu cổ bất ngờ được tìm thấy trong tàn tích Nhà thờ Hồi giáo Khirki, khơi dậy làn sóng tò mò về bí ẩn khảo cổ.
Theo nghiên cứu, trăn Anaconda đạt kích thước khủng từ cách đây 12 triệu năm. Từ đó đến nay, loài trăn này không thay đổi kích thước.
Huawei ra mắt Smart Hanhan - thú cưng AI đầu tiên với khả năng giao tiếp và cảm xúc ấn tượng.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Sự kiện ra mắt robot hình người tích hợp AI tại Moscow trở thành trò cười khi sản phẩm ngã nhào.
Trong tháng cuối năm, 3 con giáp này giữ vững tinh thần và tận dụng thời cơ để tăng thu nhập, dễ dàng trở thành triệu phú ẩn mình trong tháng 12.
Khai quật thành phố cổ Lystra của Anatolia, nơi lịch sử và đức tin hội tụ, các chuyên gia tiết lộ một sự thật bất ngờ.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Xưởng rượu vang và dòng chữ khắc thuộc về một người giàu có thuộc tộc người Samari được phát hiện ở Israel.
Sinh trắc học tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật, dễ bị giả mạo và lạm dụng.
Những loài chim nhỏ bé thuộc bộ Gà đà điểu (Tinamiformes) tưởng bình thường nhưng lại có nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến giới nghiên cứu rất thích thú.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12, Thiên Bình ra cửa gặp quý nhân, trong công việc dễ thăng tiến. Cự Giải cố gắng tích trữ, đừng tiêu xài lung tung.
Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.
Đây là dự án để kỉ niệm 35 năm dòng máy SNES được công bố tại Nhật Bản.
Vườn quốc gia Komodo (Indonesia) là nơi duy nhất trên thế giới sinh sống tự nhiên của rồng Komodo – loài thằn lằn lớn nhất hành tinh.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Các nhà nghiên cứu có khám phá quan trọng về một trong những con tê giác lông mịn cuối cùng trên Trái đất. Con tê giác này nằm trong dạ dày của một con chó con.