Bùa hộ mệnh 2.800 tuổi 'lúc nhúc' động vật gây sốc

Kho tri thức

Bùa hộ mệnh 2.800 tuổi 'lúc nhúc' động vật gây sốc

Bùa hộ mệnh có niên đại 2.800 năm tuổi đã được tìm thấy ở Gaziantep. Có nhiều hình động vật ở mặt trước và mặt sau của chiếc bùa này.

Thiên Đăng - (theo arkeolojikhaber)
Tại gò đất cổ Zincirli Mound thuộc thành phố cổ Sam'al ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là một phiến đá hình vuông, màu đen có khắc nhiều đường nét tạo hình kỳ thú, sinh động. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Có nhiều hình động vật được khắc ở mặt trước và mặt sau của phiến đá này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng bao gồm hình khắc bọ cạp, rết và các dòng chữ Aram. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, phiến đá này thực chất là một tấm bùa hộ mệnh. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là một loại bùa chú trừ tà, cũng có thể được sử dụng để bảo vệ khỏi nọc độc của bọ cạp. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Phân tích dòng chữ Aram khắc cho thấy, nó có niên đại từ năm 850 Trước Công Nguyên đến năm 800 Trước Công Nguyên, khiến nó trở thành dòng chữ Aram cổ nhất từng được tìm thấy. Câu thần chú bằng dòng chữ Aram này được thực hiện bởi một người đàn ông tên là Rahim, con trai của Shadadan. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
