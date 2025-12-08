Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khánh Vân khoe món quà từ chồng nhân dịp 6 năm đăng quang hoa hậu

Giải trí

Khánh Vân khoe món quà từ chồng nhân dịp 6 năm đăng quang hoa hậu

Khánh Vân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Loạt ảnh do Nguyễn Long - chồng nàng hậu ghi lại.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân mặc váy có kiểu dáng cúp ngực ôm sát, nhấn mạnh vòng eo. Phần chân váy xòe nhẹ, xuyên thấu tạo vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn sang trọng. Ảnh: Nguyễn Long.
Trong bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân mặc váy có kiểu dáng cúp ngực ôm sát, nhấn mạnh vòng eo. Phần chân váy xòe nhẹ, xuyên thấu tạo vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn sang trọng. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân gợi cảm, lộng lẫy trong bộ ảnh mới do chồng - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thực hiện. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân gợi cảm, lộng lẫy trong bộ ảnh mới do chồng - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thực hiện. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân gửi lời cảm ơn đến chồng vì món quà đặc biệt nhân kỷ niệm 6 năm đăng quang. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân gửi lời cảm ơn đến chồng vì món quà đặc biệt nhân kỷ niệm 6 năm đăng quang. Ảnh: Nguyễn Long.
Nàng hậu còn tâm sự: "6 năm không dài nhưng cũng không ngắn, vương miện Brave Heart đã đồng hành cùng Vân, cùng Vân chạm đến những ước mơ, cùng Vân viết nên những kỷ niệm thật đẹp, ý nghĩa và lan toả thật nhiều yêu thương". Ảnh: Nguyễn Long.
Nàng hậu còn tâm sự: "6 năm không dài nhưng cũng không ngắn, vương miện Brave Heart đã đồng hành cùng Vân, cùng Vân chạm đến những ước mơ, cùng Vân viết nên những kỷ niệm thật đẹp, ý nghĩa và lan toả thật nhiều yêu thương". Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân cảm ơn ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng cô. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân cảm ơn ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng cô. Ảnh: Nguyễn Long.
Khánh Vân kết hôn vào tháng 12/2024. Sau đám cưới, nàng hậu và chồng dính như hình với bóng. Tại các sự kiện, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long không ngại chụp ảnh tình tứ. Ảnh: FB Khánh Vân.
Khánh Vân kết hôn vào tháng 12/2024. Sau đám cưới, nàng hậu và chồng dính như hình với bóng. Tại các sự kiện, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long không ngại chụp ảnh tình tứ. Ảnh: FB Khánh Vân.
Trên trang cá nhân, Khánh Vân thường xuyên đăng tải clip hài hước bên người bạn đời. "Anh ơi, em thích trend này. Anh Long: 3 phần bất lực, 7 phần như 3", nàng hậu chia sẻ khi hai vợ chồng thực hiện một video theo trend. Ảnh: FB Khánh Vân.
Trên trang cá nhân, Khánh Vân thường xuyên đăng tải clip hài hước bên người bạn đời. "Anh ơi, em thích trend này. Anh Long: 3 phần bất lực, 7 phần như 3", nàng hậu chia sẻ khi hai vợ chồng thực hiện một video theo trend. Ảnh: FB Khánh Vân.
Vợ chồng Khánh Vân từng bày tỏ mong muốn có con trai hay con gái. "Trai hay gái đều được hết, đều thương và cưng như nhau. Nếu như bây giờ mình nói thích con trai hơn hay con gái hơn, thì lúc sinh ra không đúng như ý rồi sau này con nghe tổn thương thì sao?”, Người Đưa Tin dẫn lời nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Ảnh: FB Khánh Vân.
Vợ chồng Khánh Vân từng bày tỏ mong muốn có con trai hay con gái. "Trai hay gái đều được hết, đều thương và cưng như nhau. Nếu như bây giờ mình nói thích con trai hơn hay con gái hơn, thì lúc sinh ra không đúng như ý rồi sau này con nghe tổn thương thì sao?”, Người Đưa Tin dẫn lời nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Ảnh: FB Khánh Vân.
Khánh Vân cho biết, cô thích có 2 con 'đủ nếp đủ tẻ'. Ảnh: FB Khánh Vân.
Khánh Vân cho biết, cô thích có 2 con 'đủ nếp đủ tẻ'. Ảnh: FB Khánh Vân.
Theo Vietnamnet, Nguyễn Long sinh năm 1978, là nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm. Khánh Vân sinh năm 1995, từng đóng phim Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái. Năm 2021, cô vào top 21 Miss Universe. Ảnh: FB Khánh Vân.
Theo Vietnamnet, Nguyễn Long sinh năm 1978, là nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm. Khánh Vân sinh năm 1995, từng đóng phim Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái. Năm 2021, cô vào top 21 Miss Universe. Ảnh: FB Khánh Vân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Khánh Vân #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Hoa hậu Khánh Vân #chồng Khánh Vân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT