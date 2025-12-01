Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài vật có mỡ dày 15 cm, sống nơi lạnh nhất thế giới

Giải mã

Cận cảnh loài vật có mỡ dày 15 cm, sống nơi lạnh nhất thế giới

Từ cặp ngà dài đặc trưng đến khả năng sinh tồn ở vùng băng giá Bắc Cực, hải mã (Odobenus rosmarus) là loài động vật biển lớn mang nhiều đặc điểm khác thường.

T.B (tổng hợp)
Ngà dài có thể dài 1 mét. Cặp ngà của hải mã dùng để tự vệ, đánh dấu thứ bậc và giúp chúng kéo mình lên các tảng băng. Ảnh: Pinterest.
Ngà dài có thể dài 1 mét. Cặp ngà của hải mã dùng để tự vệ, đánh dấu thứ bậc và giúp chúng kéo mình lên các tảng băng. Ảnh: Pinterest.
Có lớp mỡ dày tới 15 cm. Lớp mỡ này giữ ấm tuyệt vời, cho phép hải mã tồn tại trong môi trường băng giá. Ảnh: Pinterest.
Có lớp mỡ dày tới 15 cm. Lớp mỡ này giữ ấm tuyệt vời, cho phép hải mã tồn tại trong môi trường băng giá. Ảnh: Pinterest.
Thích sống thành đàn lớn. Các bãi tập trung hải mã có thể lên tới hàng nghìn con, tạo cảnh tượng ấn tượng trên bờ biển Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Thích sống thành đàn lớn. Các bãi tập trung hải mã có thể lên tới hàng nghìn con, tạo cảnh tượng ấn tượng trên bờ biển Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là động vật đáy. Chúng hút nghêu, sò và các loài thân mềm từ lớp bùn đáy biển bằng lực miệng mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là động vật đáy. Chúng hút nghêu, sò và các loài thân mềm từ lớp bùn đáy biển bằng lực miệng mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng tiếng rống lớn. Mỗi con đực có “giọng rống” đặc trưng để thu hút bạn tình và khẳng định vị trí trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng tiếng rống lớn. Mỗi con đực có “giọng rống” đặc trưng để thu hút bạn tình và khẳng định vị trí trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Bơi khá nhanh. Dù to lớn, hải mã vẫn có thể bơi ở tốc độ cao nhờ cơ thể khỏe và chân chèo mạnh. Ảnh: Pinterest.
Bơi khá nhanh. Dù to lớn, hải mã vẫn có thể bơi ở tốc độ cao nhờ cơ thể khỏe và chân chèo mạnh. Ảnh: Pinterest.
Ngủ dưới nước được. Chúng có khả năng nổi tự nhiên nhờ lớp mỡ, cho phép ngủ lơ lửng dưới nước mà không chìm. Ảnh: Pinterest.
Ngủ dưới nước được. Chúng có khả năng nổi tự nhiên nhờ lớp mỡ, cho phép ngủ lơ lửng dưới nước mà không chìm. Ảnh: Pinterest.
Dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sự suy giảm băng biển khiến nhiều đàn hải mã mất môi trường nghỉ ngơi và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sự suy giảm băng biển khiến nhiều đàn hải mã mất môi trường nghỉ ngơi và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm sinh học của hải mã #Môi trường sống Bắc Cực #Chiến lược sinh tồn trong băng giá #Vai trò của ngà hải mã #Tác động của biến đổi khí hậu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT