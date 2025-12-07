Hà Nội

Xe

Hyundai Tucson có gì hay ngoài thiết kế đẹp hàng đầu phân khúc?

Khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Tucson 2025 mới nổi bật hơn bởi sự kết hợp giữa trang bị an toàn toàn diện và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại...

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai Tucson Facelift - Treo mới thay đổi hoàn toàn trải nghiệm.

Hyundai Tucson không chỉ “ghi điểm” với thiết kế lưới tản nhiệt “Parametric Jewel”, dải đèn LED ẩn đặc trưng và các mảng thân xe góc cạnh mang hiệu ứng hình học hiện đại, mà còn chinh phục người dùng với loạt nâng cấp về công nghệ, vận hành. Đặc biệt, Tucson còn trang bị hệ thống chiếu sáng LED Projector tích hợp AHB (Auto High Beam) 16 cụm LED độc lập, tự động bật/tắt theo vùng ánh sáng tránh chói mắt cho xe ngược chiều, mang lại trải nghiệm lái xe ban đêm an toàn và tiện nghi vượt trội.

Hyundai Tucson 2025 nâng tầm trải nghiệm người dùng với hệ thống công nghệ đồng bộ, biến khoang cabin thành không gian tiện nghi thực thụ.

3-8813.jpg
Hyundai Tucson 2025 nổi bật hơn bởi sự kết hợp giữa trang bị an toàn toàn diện...

Tâm điểm là cụm màn hình đôi 10.25 inch (bảng đồng hồ kỹ thuật số và trung tâm giải trí), hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đây là tính năng hiếm thấy ở phân khúc dưới 1 tỷ đồng.

Hệ thống âm thanh Bose 8 loa (bản Đặc biệt và Turbo) mang đến chất lượng âm thanh sống động. Ngoài ra, xe còn tích hợp sạc không dây chuẩn Qi, cổng USB-C cho hàng ghế sau. Nội thất có vô-lăng bọc da, sưởi vô-lăng ở các phiên bản cao. Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, kết hợp ghế da cao cấp chỉnh điện nhớ vị trí, tạo cảm giác gần gũi với xe hạng sang.

4-8206.jpg
Hyundai Tucson 2025 nâng tầm trải nghiệm người dùng với hệ thống công nghệ đồng bộ, biến khoang cabin thành không gian tiện nghi thực thụ.

Một trong những bước tiến lớn nhất của Hyundai Tucson 2025 là khả năng vận hành mượt mà, mạnh mẽ, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Xe cung cấp 3 lựa chọn động cơ phù hợp mọi nhu cầu sử dụng. Phiên bản 1.6 L T‑GDi Turbo đi kèm hộp số 7 cấp DCT, bản xăng 2.0 L MPI sử dụng 6‑cấp AT, còn bản dầu 2.0 L CRDi được trang bị 8‑cấp AT. Hệ thống truyền động này kết hợp với 4 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Smart, trong đó Smart sẽ tự điều chỉnh theo hành vi lái, mang đến trải nghiệm mượt mà và linh hoạt. Ngoài ra, các phiên bản hỗ trợ địa hình được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC cùng chế độ Multi-Terrain (Snow, Mud, Sand), giúp Tucson tự tin vượt qua mọi cung đường khó, vượt trội hơn hẳn các mẫu xe tu có chế độ địa hình nhưng vẫn dùng dẫn động 1 cầu.

5-7210.jpg
Xe cung cấp 3 lựa chọn động cơ phù hợp mọi nhu cầu sử dụng. Phiên bản 1.6 L T‑GDi Turbo đi kèm hộp số 7 cấp DCT, bản xăng 2.0 L MPI sử dụng 6‑cấp AT, còn bản dầu 2.0 L CRDi được trang bị 8‑cấp AT.

Về an toàn, Tucson 2025 trang bị gói Hyundai SmartSense đầy đủ, đưa mức an toàn lên tầm cao mới trong phân khúc.

Các tính năng nổi bật bao gồm: Phanh khẩn cấp tự động (FCA), Hỗ trợ giữ và bám làn đường (LKA/LFA), Cảnh báo điểm mù với hỗ trợ tránh va chạm (BCA), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA), và Safe Exit Assist (SEA) giúp cảnh báo khi mở cửa xe có phương tiện đi tới hoặc hành khách phía sau.

6-6284.jpg
Về an toàn, Tucson 2025 trang bị gói Hyundai SmartSense đầy đủ, đưa mức an toàn lên tầm cao mới trong phân khúc.

Khi di chuyển vào giờ cao điểm trên các con phố đông xe ở trung tâm thành phố, người lái Tucson 2025 có thể vừa tập trung lái vừa yên tâm khi xe tự nhắc nhở và hỗ trợ tránh va chạm với xe bất ngờ dừng phía trước. Khi đổi làn để vượt xe tải chậm, hệ thống giữ làn và cảnh báo điểm mù kịp thời phát hiện phương tiện bên cạnh, giúp xe bám ổn định, tránh rủi ro va chạm.

Trong trường hợp lùi ra khỏi bãi đỗ chật hẹp, RCCA và camera 360° cảnh báo có xe đi ngang hoặc trẻ em chạy qua, còn SEA nhắc nhở hành khách phía sau trước khi mở cửa vào đường đông. Kết hợp với ga tự động thông minh, người lái có thể cảm nhận sự chủ động và an toàn từ xe, ngay cả trong những tình huống đông đúc và áp lực nhất của đô thị.

1-4723.jpg
Khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, Tucson 2025 nổi nổi bật hơn bởi sự kết hợp giữa trang bị an toàn toàn diện và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, Tucson 2025 nổi nổi bật hơn bởi sự kết hợp giữa trang bị an toàn toàn diện và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Với mức giá cạnh tranh, chỉ từ 769 triệu - 989 triệu đồng cùng với loạt trang bị tiện nghi và an toàn, Tucson 2025 là lựa chọn hấp dẫn với người dùng trẻ và gia đình nhỏ.

