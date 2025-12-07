Huawei ra mắt thú cưng AI nói chuyện đầy cảm xúc và ghi nhớ mọi thứ

Huawei ra mắt Smart Hanhan - thú cưng AI đầu tiên với khả năng giao tiếp và cảm xúc ấn tượng.
Tin đồn mẫu xe ga Honda Click 160 Street Edition phiên bản mới mang đậm phong cách street, sinh ra để lướt phố, chuẩn bị ra mắt khiến dân chơi xe máy nhộn nhịp.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Sự kiện ra mắt robot hình người tích hợp AI tại Moscow trở thành trò cười khi sản phẩm ngã nhào.
Trong tháng cuối năm, 3 con giáp này giữ vững tinh thần và tận dụng thời cơ để tăng thu nhập, dễ dàng trở thành triệu phú ẩn mình trong tháng 12.
Khai quật thành phố cổ Lystra của Anatolia, nơi lịch sử và đức tin hội tụ, các chuyên gia tiết lộ một sự thật bất ngờ.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Xưởng rượu vang và dòng chữ khắc thuộc về một người giàu có thuộc tộc người Samari được phát hiện ở Israel.
Sinh trắc học tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật, dễ bị giả mạo và lạm dụng.
Những loài chim nhỏ bé thuộc bộ Gà đà điểu (Tinamiformes) tưởng bình thường nhưng lại có nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến giới nghiên cứu rất thích thú.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12, Thiên Bình ra cửa gặp quý nhân, trong công việc dễ thăng tiến. Cự Giải cố gắng tích trữ, đừng tiêu xài lung tung.
Bệnh viện bỏ hoang trên đảo Poveglia ở Italy từng là nơi điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần.
Đây là dự án để kỉ niệm 35 năm dòng máy SNES được công bố tại Nhật Bản.
Vườn quốc gia Komodo (Indonesia) là nơi duy nhất trên thế giới sinh sống tự nhiên của rồng Komodo – loài thằn lằn lớn nhất hành tinh.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Các nhà nghiên cứu có khám phá quan trọng về một trong những con tê giác lông mịn cuối cùng trên Trái đất. Con tê giác này nằm trong dạ dày của một con chó con.
Đám cưới Á hậu Hương Ly quy tụ nhiều mỹ nhân Việt: Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu, Khánh Vân, Mâu Thuỷ.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Dù căn nhà chỉ vỏn vẹn 8m² nhưng mọi thứ được sắp xếp khoa học, tạo cảm giác chật nhưng không bí, đơn giản nhưng có chất riêng.
Cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm có sự đồng điệu trong phong cách thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trong những khoảnh khắc đi du lịch.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.