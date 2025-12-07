Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12: Thiên Bình mọi sự như ý

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12: Thiên Bình mọi sự như ý

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12, Thiên Bình ra cửa gặp quý nhân, trong công việc dễ thăng tiến. Cự Giải cố gắng tích trữ, đừng tiêu xài lung tung.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên quan tâm mình nhiều hơn, bản thân sống tốt mới là quan trọng nhất. Sự nghiệp bình thường, trong công việc trước tiên làm tốt nhiệm vụ của mình, có dư sức mới giúp người khác, để người ta chiếm tiện nghi làm tổn hại lợi ích của mình thì sau này khó mà lật ngược tình thế. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cứ làm tốt các dự án đang có là được, cẩn thận một chút mới không bị tổn thất quá nhiều. Tình cảm bình bình, khi ở bên bạn đời muốn giúp đỡ nhưng cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể cố hết sức mình thôi. Sức khỏe bình thường, giữ tâm thân thư giãn là được.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên quan tâm mình nhiều hơn, bản thân sống tốt mới là quan trọng nhất. Sự nghiệp bình thường, trong công việc trước tiên làm tốt nhiệm vụ của mình, có dư sức mới giúp người khác, để người ta chiếm tiện nghi làm tổn hại lợi ích của mình thì sau này khó mà lật ngược tình thế. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cứ làm tốt các dự án đang có là được, cẩn thận một chút mới không bị tổn thất quá nhiều. Tình cảm bình bình, khi ở bên bạn đời muốn giúp đỡ nhưng cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể cố hết sức mình thôi. Sức khỏe bình thường, giữ tâm thân thư giãn là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không cần xoay quanh người khác, giữ tư duy độc lập là tốt. Sự nghiệp bình bình, trong công việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính của mình là được, đừng để người và việc không liên quan quấy rầy, đầu óc luôn tỉnh táo biết mình nên làm gì mới có tiến bộ. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày cố gắng chọn dự án trong khả năng chi trả là được. Tình cảm bình thường, cả hai đều đang cố gắng vì mối quan hệ, chỉ là hiệu quả không như mong đợi thôi. Sức khỏe khá ổn, dưỡng thần nhiều hơn, đừng lo lắng quá độ là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không cần xoay quanh người khác, giữ tư duy độc lập là tốt. Sự nghiệp bình bình, trong công việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính của mình là được, đừng để người và việc không liên quan quấy rầy, đầu óc luôn tỉnh táo biết mình nên làm gì mới có tiến bộ. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày cố gắng chọn dự án trong khả năng chi trả là được. Tình cảm bình thường, cả hai đều đang cố gắng vì mối quan hệ, chỉ là hiệu quả không như mong đợi thôi. Sức khỏe khá ổn, dưỡng thần nhiều hơn, đừng lo lắng quá độ là được.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử đừng ép buộc bản thân quá, làm từ từ là được. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc cần cứng rắn hơn, việc không nên làm thì đừng làm, để người khác dắt mũi cuối cùng rất dễ gánh vác thay. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày chú ý đừng tiêu xài lung tung, có thứ một khi bắt đầu bỏ tiền vào là không dừng lại được. Tình cảm bình thường, bạn muốn được nửa kia quan tâm nhưng đối phương cũng nghĩ vậy, cuối cùng ai cũng không thể dựa vào ai. Sức khỏe bình thường, lo lắng ít đi nghỉ ngơi nhiều thì tốt.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử đừng ép buộc bản thân quá, làm từ từ là được. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc cần cứng rắn hơn, việc không nên làm thì đừng làm, để người khác dắt mũi cuối cùng rất dễ gánh vác thay. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày chú ý đừng tiêu xài lung tung, có thứ một khi bắt đầu bỏ tiền vào là không dừng lại được. Tình cảm bình thường, bạn muốn được nửa kia quan tâm nhưng đối phương cũng nghĩ vậy, cuối cùng ai cũng không thể dựa vào ai. Sức khỏe bình thường, lo lắng ít đi nghỉ ngơi nhiều thì tốt.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải lo lắng đủ thứ cũng chỉ làm tổn hại tinh thần của mình, nên tránh xa người và việc không tốt. Sự nghiệp hơi yếu, ở nơi làm việc lao lực quá mức làm gì cũng mệt, chú ý kết hợp nghỉ ngơi, lười biếng một chút cũng chẳng sao. Tài lộc khá ổn, nên chú ý chi tiêu, đừng lãng phí công sức và tiền bạc. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên nhau đừng cãi cọ, nói được thì nói không được thì giữ tôn trọng lẫn nhau là được. Sức khỏe bình thường, áp lực tinh thần lớn dễ căng thẳng, nghỉ ngơi nhiều là được.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải lo lắng đủ thứ cũng chỉ làm tổn hại tinh thần của mình, nên tránh xa người và việc không tốt. Sự nghiệp hơi yếu, ở nơi làm việc lao lực quá mức làm gì cũng mệt, chú ý kết hợp nghỉ ngơi, lười biếng một chút cũng chẳng sao. Tài lộc khá ổn, nên chú ý chi tiêu, đừng lãng phí công sức và tiền bạc. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên nhau đừng cãi cọ, nói được thì nói không được thì giữ tôn trọng lẫn nhau là được. Sức khỏe bình thường, áp lực tinh thần lớn dễ căng thẳng, nghỉ ngơi nhiều là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử xử lý tốt mọi việc, thuộc kiểu có thực lực. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc cứ làm theo kế hoạch là được, thực lực của bạn không kém, phát huy ổn định là hoàn thành nhiệm vụ, qua vài chuyện nhìn rõ bộ mặt thật của ai đó cũng không phải xấu. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày muốn tăng thu nhập phải nghĩ cách, chỉ ngồi mơ mộng chờ đợi thì không được. Tình cảm khá ổn, khi ở bên đối phương không giấu giếm ý nghĩ, bày tỏ tích cực sẽ giảm hiểu lầm. Sức khỏe khá ổn, vận động hợp lý là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử xử lý tốt mọi việc, thuộc kiểu có thực lực. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc cứ làm theo kế hoạch là được, thực lực của bạn không kém, phát huy ổn định là hoàn thành nhiệm vụ, qua vài chuyện nhìn rõ bộ mặt thật của ai đó cũng không phải xấu. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày muốn tăng thu nhập phải nghĩ cách, chỉ ngồi mơ mộng chờ đợi thì không được. Tình cảm khá ổn, khi ở bên đối phương không giấu giếm ý nghĩ, bày tỏ tích cực sẽ giảm hiểu lầm. Sức khỏe khá ổn, vận động hợp lý là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cách hành sự hơi bảo thủ cẩn thận nhưng ít khi sai sót. Sự nghiệp tạm được, trong công việc cẩn thận xử lý từng việc không phải phí thời gian, bảo vệ lợi ích của mình, không bị người khác bắt nạt hay vô cớ gánh trách nhiệm rất quan trọng, làm theo nhịp độ của mình mới là biểu hiện có thực lực. Tài lộc khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày gom góp tài nguyên để làm dự án tốt bất cứ lúc nào cũng không muộn, đừng hành động bốc đồng. Tình cảm tạm được, cả hai đều muốn hòa thuận, ít khi chủ động gây sự hơn trước. Sức khỏe khá tốt, tinh thần dồi dào.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cách hành sự hơi bảo thủ cẩn thận nhưng ít khi sai sót. Sự nghiệp tạm được, trong công việc cẩn thận xử lý từng việc không phải phí thời gian, bảo vệ lợi ích của mình, không bị người khác bắt nạt hay vô cớ gánh trách nhiệm rất quan trọng, làm theo nhịp độ của mình mới là biểu hiện có thực lực. Tài lộc khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày gom góp tài nguyên để làm dự án tốt bất cứ lúc nào cũng không muộn, đừng hành động bốc đồng. Tình cảm tạm được, cả hai đều muốn hòa thuận, ít khi chủ động gây sự hơn trước. Sức khỏe khá tốt, tinh thần dồi dào.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình có nhiều việc phải làm, sắp xếp thời gian hợp lý là cơ bản hoàn thành hết. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc gặp quý nhân, muốn có tài nguyên từ đội nhóm cần chờ thời cơ, đến lúc tự nhiên sẽ có, tự tranh thủ chưa chắc đã được. Tài lộc tốt, chú ý theo dõi các khoản đầu tư, đừng để người khác trục lợi khi lợi nhuận về. Tình cảm khá tốt, nửa kia tuy hiểu cho sự vất vả của mình nhưng giúp được không nhiều, đừng miễn cưỡng là tốt hơn. Sức khỏe khá tốt, chú ý uống nhiều nước, đừng để bị nóng trong.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình có nhiều việc phải làm, sắp xếp thời gian hợp lý là cơ bản hoàn thành hết. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc gặp quý nhân, muốn có tài nguyên từ đội nhóm cần chờ thời cơ, đến lúc tự nhiên sẽ có, tự tranh thủ chưa chắc đã được. Tài lộc tốt, chú ý theo dõi các khoản đầu tư, đừng để người khác trục lợi khi lợi nhuận về. Tình cảm khá tốt, nửa kia tuy hiểu cho sự vất vả của mình nhưng giúp được không nhiều, đừng miễn cưỡng là tốt hơn. Sức khỏe khá tốt, chú ý uống nhiều nước, đừng để bị nóng trong.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp làm tốt việc của mình, thậm chí còn dư sức giúp người bên cạnh. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc làm nhiều việc trong khả năng sẽ dễ có thành tích, lại không bị cấp trên ghét, lúc cần khen ngợi thì đừng giữ kẽ, làm vậy không có hại. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính nghe ý kiến chuyên gia nhiều hơn mới tránh được tổn thất khó cứu vãn. Tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật nên tôn trọng bạn đời, thái độ dịu dàng sẽ ít gây mâu thuẫn hơn. Sức khỏe khá tốt, cơ bản khỏe mạnh.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp làm tốt việc của mình, thậm chí còn dư sức giúp người bên cạnh. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc làm nhiều việc trong khả năng sẽ dễ có thành tích, lại không bị cấp trên ghét, lúc cần khen ngợi thì đừng giữ kẽ, làm vậy không có hại. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính nghe ý kiến chuyên gia nhiều hơn mới tránh được tổn thất khó cứu vãn. Tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật nên tôn trọng bạn đời, thái độ dịu dàng sẽ ít gây mâu thuẫn hơn. Sức khỏe khá tốt, cơ bản khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã gặp sự cố bất ngờ nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo đừng hoảng loạn. Sự nghiệp khá yếu, ở nơi làm việc dễ gặp tiểu nhân, khi có sự cố cũng dễ mất bình tĩnh, nhất định phải giữ lý trí và hành động cẩn thận. Tài lộc khá yếu, trong đầu tư tài chính dễ xuất hiện tình huống ngoài tầm kiểm soát, quan sát nhiều đừng vội xuống tiền. Tình cảm hơi yếu, cãi nhau với bạn đời dễ nặng lời, cẩn thận ảnh hưởng tình cảm. Sức khỏe khá yếu, chú ý kẻo cảm lạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã gặp sự cố bất ngờ nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo đừng hoảng loạn. Sự nghiệp khá yếu, ở nơi làm việc dễ gặp tiểu nhân, khi có sự cố cũng dễ mất bình tĩnh, nhất định phải giữ lý trí và hành động cẩn thận. Tài lộc khá yếu, trong đầu tư tài chính dễ xuất hiện tình huống ngoài tầm kiểm soát, quan sát nhiều đừng vội xuống tiền. Tình cảm hơi yếu, cãi nhau với bạn đời dễ nặng lời, cẩn thận ảnh hưởng tình cảm. Sức khỏe khá yếu, chú ý kẻo cảm lạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hành sự hơi dễ bốc đồng, nhất lên cơn là không quan tâm gì cả sẽ chịu thiệt. Sự nghiệp bình bình, trong công việc không được hành động theo cảm xúc, đối mặt ủy khuất và bất mãn nên lý trí kiềm chế bày tỏ, để người khác nắm thóp thì thế nào cũng không hay. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày hành động lung tung còn không bằng không làm gì, ít nhất không bị mất tiền oan. Tình cảm bình thường, khi ở bên đối phương nên kiềm chế tính tình, có chuyện nói chuyện tử tế, ít giận dỗi là được. Sức khỏe bình thường, ra ngoài chú ý an toàn giao thông.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hành sự hơi dễ bốc đồng, nhất lên cơn là không quan tâm gì cả sẽ chịu thiệt. Sự nghiệp bình bình, trong công việc không được hành động theo cảm xúc, đối mặt ủy khuất và bất mãn nên lý trí kiềm chế bày tỏ, để người khác nắm thóp thì thế nào cũng không hay. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày hành động lung tung còn không bằng không làm gì, ít nhất không bị mất tiền oan. Tình cảm bình thường, khi ở bên đối phương nên kiềm chế tính tình, có chuyện nói chuyện tử tế, ít giận dỗi là được. Sức khỏe bình thường, ra ngoài chú ý an toàn giao thông.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên chú ý tình hình xung quanh, kết giao với người phẩm chất cao là được. Sự nghiệp tốt, ở nơi làm việc cùng người tốt sẽ có lợi và học thêm được kinh nghiệm hữu ích, đối tác thật sự sẽ mong bạn tốt chứ không ghen tị hay kéo chân sau. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính có thể chọn được dự án phù hợp, làm chắc chắn thì kiếm tiền không khó. Tình cảm khá tốt, quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, không có cãi vã. Sức khỏe khá tốt, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên chú ý tình hình xung quanh, kết giao với người phẩm chất cao là được. Sự nghiệp tốt, ở nơi làm việc cùng người tốt sẽ có lợi và học thêm được kinh nghiệm hữu ích, đối tác thật sự sẽ mong bạn tốt chứ không ghen tị hay kéo chân sau. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính có thể chọn được dự án phù hợp, làm chắc chắn thì kiếm tiền không khó. Tình cảm khá tốt, quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, không có cãi vã. Sức khỏe khá tốt, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư luôn có những chuyện bất ngờ nhỏ, người tâm lý không vững thì khó ứng phó. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc luôn có việc không như ý, lại có người quấy nhiễu tiến độ dự án, cần dùng tâm thái không sợ khó khăn để đối mặt mọi thứ. Tài lộc bình bình, trong sinh hoạt hàng ngày dự án gặp khó khăn, tạm thời chưa có thu nhập. Tình cảm hơi yếu, cả hai đều tranh đấu vì lợi ích của mình, không ai chịu nhường ai. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận va chạm bị thương.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư luôn có những chuyện bất ngờ nhỏ, người tâm lý không vững thì khó ứng phó. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc luôn có việc không như ý, lại có người quấy nhiễu tiến độ dự án, cần dùng tâm thái không sợ khó khăn để đối mặt mọi thứ. Tài lộc bình bình, trong sinh hoạt hàng ngày dự án gặp khó khăn, tạm thời chưa có thu nhập. Tình cảm hơi yếu, cả hai đều tranh đấu vì lợi ích của mình, không ai chịu nhường ai. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận va chạm bị thương.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT