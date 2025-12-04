Hà Nội

Khám phá thiên đường biển trứ danh của Úc với sinh vật khổng lồ

Giải mã

Khám phá thiên đường biển trứ danh của Úc với sinh vật khổng lồ

Vườn quốc gia Vịnh Ningaloo của Úc là nơi sở hữu rạn san hô ven bờ dài ngoạn mục, được xem là thiên đường biển của xứ chuột túi.

T.B (tổng hợp)
Thuộc rạn san hô ven bờ dài nhất thế giới. Vịnh Ningaloo dài khoảng 260 km dọc bờ tây nước Úc. Ảnh: Pinterest.
San hô rất gần bờ. Nhiều nơi chỉ cần bơi vài mét là chạm đến rạn san hô. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 500 loài cá. Hệ sinh thái nơi đây cực kỳ phong phú với sự đa dạng sinh vật biển cực cao. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với cá đuối ó khổng lồ. Nhiều du khách may mắn bắt gặp loài cá đuối kích thước ấn tượng khi du ngoạn trên vịnh Ningaloo. Ảnh: Pinterest.
Là nơi để bơi cùng cá mập voi nổi tiếng. Du khách có thể gặp cá mập voi từ tháng 3 đến 7 hằng năm. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sản của rùa biển. Nhiều loài rùa đến đẻ trứng dọc bãi biển Ningaloo. Ảnh: exmouthadventureco.com.au.
Nước biển xanh trong quanh năm. Điều kiện thời tiết lý tưởng cho lặn biển và các môn thể thao biển khác. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2011. Khu vực trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới giờ những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Rạn san hô Ningaloo #Đa dạng sinh vật biển #Cá đuối khổng lồ #Cá mập voi mùa sinh sản #Bảo tồn Di sản UNESCO #Thiên đường biển Úc

