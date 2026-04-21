Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI thêm ngày làm việc, bàn về thuế

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI bổ sung thêm một ngày làm việc và đưa nội dung các dự án Luật Thuế để bàn và biểu quyết thông qua.

Chiều 21/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Các vấn đề về Thuế sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp lần này vì đây là nội dung được xem rất quan trọng, cấp thiết nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri của cả nước.

Theo đó, trong chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cá dự án Luật trên. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự án Luật này.

Cũng liên quan đến các dự án Luật về Thuế, theo bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 23/4 (thứ năm), Quốc hội tiếp tục Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngoài vấn đề Thuế, trong ngày 23/4, Quốc hội cũng sẽ bàn về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Trong ngày, 24/4 (thứ sáu), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau đó, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI sẽ bế mạc (24/4) thay cho kế hoạch chương trình trước đó là ngày 23/4.