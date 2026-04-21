Chính trị

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI thêm ngày làm việc, bàn về thuế

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI bổ sung thêm một ngày làm việc và đưa nội dung các dự án Luật Thuế để bàn và biểu quyết thông qua. 

Thiên Tuấn

Chiều 21/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Các vấn đề về Thuế sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp lần này vì đây là nội dung được xem rất quan trọng, cấp thiết nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri của cả nước.

Theo đó, trong chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cá dự án Luật trên. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự án Luật này.

Cũng liên quan đến các dự án Luật về Thuế, theo bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 23/4 (thứ năm), Quốc hội tiếp tục Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngoài vấn đề Thuế, trong ngày 23/4, Quốc hội cũng sẽ bàn về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Trong ngày, 24/4 (thứ sáu), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau đó, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI sẽ bế mạc (24/4) thay cho kế hoạch chương trình trước đó là ngày 23/4.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: 5 trăn trở về ngành Y, đề xuất chế tài đặc biệt

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ 5 trăn trở về ngành y, đồng thời đề xuất các giải pháp và chế tài đặc biệt nhằm khắc phục hạn chế.

Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội, ĐBQH, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã chia sẻ nhiều trăn trở về những thách thức của hệ thống y tế hiện nay, từ cơ chế tự chủ bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng đến nhân lực và bảo đảm thuốc, vật tư y tế. “Những vấn đề tôi đề cập chưa thực sự tìm được lối đi để ngành Y tế Việt Nam phát triển bền vững và tường minh”, ông Hiếu nói.

Cảnh báo dòng tín dụng đang lệch vào bất động sản để đầu cơ, đẩy giá

Một số đại biểu Quốc hội cảnh báo dòng tín dụng đang lệch vào bất động sản đầu cơ, đẩy giá nhà vượt xa thu nhập và tiềm ẩn rủi ro dài hạn.

Sáng 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CAO GẤP 30 LẦN THU NHẬP BÌNH QUÂN

Xem xét nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 2 tỷ/năm

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất nên nghiên cứu nâng mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 20/4, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế gồm Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

NGHIÊN CỨU MỨC TỐI THIỂU KHOẢNG 2 TỶ ĐỒNG

